En Reino Unido ponen muy en valor lo que ha pasado últimamente en Cáceres

Durante años, Cáceres fue poco más que una joya olvidada.

Una ciudad con un casco histórico espectacular, levantado siglos atrás por conquistadores que regresaron del Nuevo Mundo cargados de riqueza… pero que con el paso del tiempo fue perdiendo protagonismo hasta convertirse en un destino casi fuera del radar turístico.

Ahora, eso está cambiando. Y fuera de España ya se están dando cuenta.

El prestigioso diario británico The Times ha puesto el foco en la ciudad extremeña en un reportaje en el que destaca su transformación en uno de los nuevos epicentros gastronómicos del país.

De ciudad olvidada a destino gastronómico

El punto de inflexión, según el medio británico, tiene nombres propios: Toño Pérez y José Polo.

Ambos están detrás de Atrio, uno de los restaurantes más prestigiosos de España, que cuenta con tres estrellas Michelin y que ha sido clave para cambiar la imagen de la ciudad.

Su historia arranca en 1986, cuando abrieron un restaurante que apostaba por mezclar producto local con técnicas de alta cocina. En aquel momento, en una ciudad tranquila y alejada de los grandes focos, aquello era casi una rareza.

Hoy, décadas después, ese proyecto no solo sigue en pie, sino que ha terminado por redefinir el destino.

Un efecto que va más allá de un restaurante

Pero lo que destaca "The Times" no es solo el éxito de Atrio. Es todo lo que ha venido después.

La llegada del museo de Helga de Alvear, uno de los centros de arte contemporáneo más importantes del país, la apertura de nuevos espacios gastronómicos o la rehabilitación de edificios históricos convertidos en hoteles de lujo han contribuido a transformar la ciudad.

Cáceres ya no es solo historia. Es también cultura, gastronomía y diseño.

Nuevos nombres, nueva energía

El reportaje también pone el foco en una nueva generación de cocineros que están consolidando ese cambio.

Restaurantes como Miga o La Vieja, liderados por chefs formados en el entorno de Atrio, están reinterpretando la cocina extremeña con propuestas más actuales, combinando tradición y creatividad.

Una evolución que está ayudando a que la ciudad deje de ser un destino secundario para convertirse en una parada obligatoria para quienes buscan experiencias gastronómicas diferentes.

Un cambio que también es social

Pero quizá uno de los aspectos más interesantes que destaca el medio británico es que esta transformación no se queda en lo turístico.

Pérez y Polo han impulsado también proyectos con impacto local: desde la rehabilitación de edificios para alquiler asequible hasta iniciativas culturales como un festival de música clásica o programas educativos en colegios.

Una forma de crecimiento que no solo mira al visitante, sino también a quienes viven en la ciudad.

"The Times" utiliza una imagen muy potente para definir lo que ha ocurrido en Cáceres.

Habla de sus impulsores como los nuevos "conquistadores". Pero con una diferencia clave: esta vez, la conquista no ha sido en otro continente.

Ha sido en su propia ciudad. Y el resultado empieza a ser evidente. Cáceres ya no es solo ese lugar al que se iba de paso.

Ahora es un destino al que -cada vez más- se viaja a propósito.