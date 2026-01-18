Espiaba el saldo y los gastos de tarjeta de 121 vecinos de su pueblo: despido fulminante para la directora de una entidad bancaria sin opción a indemnización

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado la improcedencia del despido y obliga a la empresa a readmitir o indemnizar a la trabajadora.

Despido fulminante para la ya exdirectora de una oficina bancaria de Les Preses (Girona) por "cotillear" los expedientes de hasta 170 de sus vecinos. Según informa el diario Confilegal, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideran que la conducta de la catalana transgrede los principios de buena fe, fraude y abuso de confianza.

Tal y como reza la publicación, la exempleada trabajaba como directora y única empleada de la sucursal de Caixabank. La sucursal se encontraba 1,5 kilómetros de distancia de su pueblo, Sant Feliu de Pallerols, de 1,600 habitantes. Una autoría externa fue la que cazó a la mujer.

Para la preservación de la confidencialidad de los clientes, CaixaBank cuenta con normas internas sobre confidencialidad y tratamiento de datos de carácter personal, y dispone de un código ético con los valores y principios éticos que inspiran su actuación y deben regir la actividad de la entidad y de todos sus empleados. Sin embargo, esta no fue la que inspiró a la mujer.

Finalmente, el medio de comunicación informa que el 2 de enero de 2024, se confirmarían las sospechas: entre 2022 y 2023, en 210 días diferentes, la mujer efectuó consultas sin justificación profesional a 170 clientes. Entre ellos, se encontraban 121 vecinos de la misma localidad de residencia y hasta 84 eran familiares o personas de su entorno personal o relacionados con los anteriores. Según la publicación, los datos consultados eran:

Fichas personales de clientes.

Listas operativas sin saldo.

Movimiento de los depósitos.

Operaciones de tarjetas.

En un primer momento, la mujer alegó que lo hizo por simple "curiosidad", pero esto no le sirvió para que la empresa le perdonase. El 31 de enero de 2024, recibió su carta de despido por motivos disciplinarios

La trabajadora recurre al despido

Tal y como se informa en el diario especializado, el Juzgado número 1 de Figueras fue el encargado de juzgar la demanda de la trabajadora, pero finalmente le dio la razón a la entidad bancaria. Pero la mujer continúo y recurrió en suplicación.

Los magistrados del Supremo también entendió los motivos del despido. "No existe justificación alguna para que la demandante realizara tales consultas de clientes del banco los días que específicamente se indican en la comunicación de despido para las que ni se le autorizó ni se realizaron por relación a una operativa legítima en la cuenta del cliente en cuestión", valoran los magistrados en un documento oficial consultado por Confilegal.