Furia en Francia después de que un cazador furtivo se adentrara en los Pirineos y disparara a una osa "en defensa propia"

Gran revuelo el Francia por el caso de un cazador que fue a juicio por matar a una osa en defensa propia, informa Express Digest. El 20 de noviembre de 2021, André Rives, de 81 años, se encontraba cazando jabalíes uando una osa parda apodada Caramelles le atacó con fuerza, cargándolo y arrastrándolo por las piernas durante varios metros.

André logró zafarse del animal y le disparó hasta acabar con su vida, mientras que él sufrió fracturas en ambas piernas y la ruptura de una arteria. Sin embargo, los problemas no acabaron aquí, ya que, debido a que el oso pardo es una especie protegida en los Pirineos, fue acusado de matar a un animal en peligro de extinción.

"Me agarró el muslo izquierdo, entré en pánico y disparé. Ella retrocedió gruñendo, me rodeó y me mordió la pantorrilla derecha. Me caí, me estaba comiendo la pierna. Recargué mi rifle y disparé", narró el martes en la corte en la ciudad de Foix, en el departamento de Ariège, en el suroeste de Francia.

División de opiniones

El caso ha generado una gran polémica en Francia, donde numerosos cazadores han salido a manifestarse en apoyo de Rives, defendiendo que el anciano actuó en legítima defensa. "Disparó. ¿Debería haber dejado que lo atacara? No, salvó su vida", comenta Jean-Luc Fernandez, presidente de una federación local de caza.

Fernández añade fuera del tribunal que "un oso está muerto, un hombre está vivo. Es triste, pero prefiero eso a que fuera al revés". También subraya que el oso había arrastrado a Rives por varios metros, y que su supervivencia dependió de la intervención de un bombero voluntario.

Sin embargo, los activistas y defensores de la vida silvestre ponen en duda si la reacción de Rives fue realmente en defensa propia. Varias asociaciones ecologistas organizaron protestas frente al tribunal. Alain Reynes, de la asociación de conservación de osos Pays de l'ours, cuestionó: "¿Hasta qué punto puede argumentarse la necesidad de defenderse, cuando hubo varios delitos que llevaron a la muerte del oso Caramelles?".