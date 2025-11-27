Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Gana casi 10 millones de euros en la lotería y no quiere revelar su identidad: "Quiero que todos aprendan de mi experiencia"
Sociedad
Sociedad

Gana casi 10 millones de euros en la lotería y no quiere revelar su identidad: "Quiero que todos aprendan de mi experiencia"

Es el segundo mayor ganador en la historia de la lotería del país. 

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Una persona comprando Lotería de Navidad.
Una persona comprando Lotería de Navidad.Pacific Press

A menos de un mes para la tradicional Lotería de Navidad, España vive ese periodo del año en el que la ilusión, las supersticiones y los rituales se multiplican. La Lotería de Navidad es, para muchos, una cita imprescindible que da comienzo a la temporada de cenas y reuniones con familias, amigos y compañeros de trabajo.

Con la lotería todos tienen el mismo deseo, que este año sí llegue la suerte. Hay quienes planean su participación con meses de antelación y compran un décimo en cada lugar que visitan, otros se conforman con el número que reparte la empresa ––por si el premio cayera entre sus compañeros––, y no faltan quienes compran solo un décimo cualquiera, confiando en que la fortuna haga el resto.

Un golpe de suerte

Mientras en España miles de personas sueñan con “El Gordo”, en Rumanía un jugador ocasional ha demostrado que la suerte puede llegar cuando menos se espera. El ganador del premio de primera categoría del sorteo Loto 6/49 celebrado el domingo 9 de noviembre, valorado en más de 9,66 millones de euros, ha decidido mantenerse en el anonimato, según anunció la Lotería Rumana.

El afortunado, que se ha convertido en el segundo mayor ganador en la historia de la lotería del país, es un ingeniero de unos treinta años, originario de Arad, y se describe a sí mismo como una persona positiva. Aunque ha participado en sorteos de manera ocasional durante años, en el último año había jugado solo online, tanto en Loto 6/49 como en Joker, además de en Noroc y Noroc Plus, donde hasta ahora solo había obtenido premios menores.

Ningún tipo de ritual

Según relató el propio ganador, los números premiados fueron seleccionados al azar, sin patrones ni supersticiones: “Quiero que todos aprendan de mí que las cosas, independientemente de su naturaleza, pueden pasar. Y solo ocurren cuando tú los quieres. La Lotería Rumana me demostró que esta teoría es correcta. declaró en el comunicado difundido por la institución y recogido por la agencia Agerpres.

A pesar de su discreción y de no querer hacer pública su identidad, el ganador aseguró que seguiría jugando a sus juegos favoritos, confiando en que la suerte podría volver a sonreírle. "¡Sigue soñando!", añadió

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 