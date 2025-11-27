Gana casi 10 millones de euros en la lotería y no quiere revelar su identidad: "Quiero que todos aprendan de mi experiencia"

A menos de un mes para la tradicional Lotería de Navidad, España vive ese periodo del año en el que la ilusión, las supersticiones y los rituales se multiplican. La Lotería de Navidad es, para muchos, una cita imprescindible que da comienzo a la temporada de cenas y reuniones con familias, amigos y compañeros de trabajo.

Con la lotería todos tienen el mismo deseo, que este año sí llegue la suerte. Hay quienes planean su participación con meses de antelación y compran un décimo en cada lugar que visitan, otros se conforman con el número que reparte la empresa ––por si el premio cayera entre sus compañeros––, y no faltan quienes compran solo un décimo cualquiera, confiando en que la fortuna haga el resto.

Un golpe de suerte

Mientras en España miles de personas sueñan con “El Gordo”, en Rumanía un jugador ocasional ha demostrado que la suerte puede llegar cuando menos se espera. El ganador del premio de primera categoría del sorteo Loto 6/49 celebrado el domingo 9 de noviembre, valorado en más de 9,66 millones de euros, ha decidido mantenerse en el anonimato, según anunció la Lotería Rumana.

El afortunado, que se ha convertido en el segundo mayor ganador en la historia de la lotería del país, es un ingeniero de unos treinta años, originario de Arad, y se describe a sí mismo como una persona positiva. Aunque ha participado en sorteos de manera ocasional durante años, en el último año había jugado solo online, tanto en Loto 6/49 como en Joker, además de en Noroc y Noroc Plus, donde hasta ahora solo había obtenido premios menores.

Ningún tipo de ritual

Según relató el propio ganador, los números premiados fueron seleccionados al azar, sin patrones ni supersticiones: “Quiero que todos aprendan de mí que las cosas, independientemente de su naturaleza, pueden pasar. Y solo ocurren cuando tú los quieres. La Lotería Rumana me demostró que esta teoría es correcta. declaró en el comunicado difundido por la institución y recogido por la agencia Agerpres.

A pesar de su discreción y de no querer hacer pública su identidad, el ganador aseguró que seguiría jugando a sus juegos favoritos, confiando en que la suerte podría volver a sonreírle. "¡Sigue soñando!", añadió