Gana MasterChef, todo se derrumba, debe devolver 370.000 euros y se hace cocinera de pueblo: "Disgustada de por vida"

Anne Alassane saltó a la fama en el año 2010 al conseguir ganar la edición francesa del programa de televisión MasterChef. Sin embargo, su posterior carrera como chef no ha sido tan exitosa como cabría esperar.

Alassane creó el restaurante Le Lanaud en Saint-Hilaire-Bonneval (un pueblo francés de poco más de 800 habitantes) y fundó posteriormente La Trattoria Saint-Anne, en la ciudad de Limoges.

Pero los negocios se han saldado con numerosas pérdidas y la chef ha tenido que liquidar su empresa. Y eso no es todo, el Tribunal de Actividades Económicas de Limoges la ha considerado culpable de que la compañía liquidada contara con activos insuficientes debido a sus “errores manifiestos de gestión”.

En consecuencia, tal y como recoge el medio de comunicación francés Le Berry Républicain, la justicia le ha condenado a abonar al procedimiento de insolvencia 373.304 euros, una cifra que corresponde a una parte del pasivo de su empresa liquidada. Además también ha sido condenada a diez años de inhabilitación para ejercer la profesión de gestora.

En concreto, el Tribunal de Actividades Económicas de Limoges ha acusado a la ganadora de MasterChef de no haber presentado "ningún documento contable" al liquidador de su empresa "a pesar de los numerosos recordatorios".

Igualmente, la justicia señala que se ha Alassane se ha apropiado indebidamente de los activos de su empresa organizando una venta de los equipos de su negocio "unas semanas antes de la apertura del procedimiento de liquidación, a pesar de que la empresa se encontraba en estado de suspensión de pagos". La cifra procedente de esas ventas fue ingresada en su cuenta personal.

"Nunca he malversado nada", asegura Anne Alassane

En declaraciones a Le Berry Républicain, Anne Alassane, que ahora trabaja como cocinera en la región de Lyon, ha asegurado que no ha sido informada por el Tribunal de Actividades Económicas de Limoges de su decisión.

La mujer ha subrayado que "nunca he malversado nada", y ha explicado que "tuve problemas después de Covid y puede que no sea la mejor gestora, pero no cometí ningún fraude. Puede que no entregara todos los documentos al liquidador, pero soy madre soltera, tuve que trasladar a toda mi familia y encontrar un nuevo trabajo".

No obstante, Anne Alassane, quien ha afirmado estar "disgustada con la gestión de por vida", no se rinde y va a apelar la decisión del Tribunal de Actividades Económicas de Limoges.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.