Gibraltar saca la lista negra de Europa para lanzar un ultimátum a España

El ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, ha afirmado en una entrevista con Xabier Fortes en el programa La Noche en 24 horas, que hasta que a su territorio no se le deje de considerar como un paraíso fiscal, no cerrará el acuerdo-que actualmente negocia— sobre la relación del Peñón con la Unión Europea.

"Eso se habló, se pactó y se firmó como el primer tratado desde Utrecht. España se comprometió a quitar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y estamos a punto de ver lo que ocurre", afirmó Picardo. "No podemos llegar a un nuevo tratado si no se cumple este último", añadió el ministro.

Respecto al tiempo que tardarán en llegar a un acuerdo en esta cuestión, el político británico se ha mostrado "positivo", aunque no se ha atrevido a fijar ninguna fecha. "Es mejor un acuerdo bien hecho que uno rápido, porque solo así se sostendrá con el tiempo", apuntó finalmente, al tiempo que dijo que esperaba que la decisión llegase durante su mandato.

Ahora, los equipos negociadores debaten sobre cómo será "el control de aduanas e inmigración más allá del sempiterno tema de la soberanía". "Hay que garantizar la seguridad de la zona de Schengen para que el control se ejecute de manera que España, siendo el territorio miembro que da acceso, piense que es correcto y que la entrada de bienes y mercancías se maneje de forma que no cree una amenaza al Mercado Único. El 96% de lo que llega a Gibraltar ha llegado a través de la UE", señaló el laborista.

Es decir, la entrada y salida de Schengen estarían en el puerto y el aeropuerto gibraltareño con el control de la Policía española, algo que el Gobierno "llanito" ha rechazado desde el inicio.

Finalmente, respecto a las colas registradas en la Verja durante los últimos meses, Picardo cree que se trata de algo temporal y excepcional. "Hay administraciones progresistas en Londres, Madrid y Gibraltar. En Bruselas tienen que ser exigentes de cómo se cumple el Código Schengen, no puede ser de otra manera. Hemos buscado una manera de que no haya un problema para la seguridad de Schengen, pero podemos seguir teniendo esa fluidez entre los que vienen todos los días a Gibraltar y los gibraltareños que pasan a España mientras que no tengamos acuerdo", aseguró.