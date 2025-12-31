Horarios de supermercados en Nochevieja y Año Nuevo: ¿a qué hora cierran Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi y Día el 31 de diciembre y abrirán el 1 de enero?

Todo está listo para despedir el año. Ya se cuenta las horas para que el reloj de la Puerta del Sol baje, comiencen los cuartos, las campanadas y a las 00:00 demos la bienvenida a 2026. Los preparativos para esta esta fecha tan especial son muchos y conviene tener todo previsto para hacer de la jornada toda una festividad.

Las compras de última hora marcan el ritmo este 31 de diciembre. Ese detalle del canapé que abrirá la cena de Nochevieja es probable que se haya olvidado en las listas de días previos y haya que adquirirlo rápidamente.

En este sentido, muchos estarán pensando a qué hora cierran los supermercados por si hay cualquier imprevisto este 31 de diciembre y se abrirán sus puertas mañana 1 de enero por si también es necesario acudir a por cualquier cosa.

Horario de cierre de los supermercados el 31 de diciembre

A continuación exponemos el horario de cierre de los diferentes supermercados hoy 31 de diciembre:

Mercadona: cerrará sus puertas a las 19:00 horas , si bien se recomienda ver los horarios de cada establecimiento por si pudiera haber algún cambio.

cerrará sus puertas , si bien se recomienda ver los horarios de cada establecimiento por si pudiera haber algún cambio. Carrefour: los diferentes establecimientos estarán abiertos hasta las 19:00 horas. Consulta los horarios por si hubiera algún cambio en el buscador de tiendas.

los diferentes establecimientos estarán abiertos Consulta los horarios por si hubiera algún cambio en el buscador de tiendas. Aldi : cerrará a las 15:00 horas , ya que aplica un horario reducido. De igual forma, lo recomendable es consultar el horario específico de cada establecimiento.

: cerrará a las , ya que aplica un horario reducido. De igual forma, lo recomendable es consultar el horario específico de cada establecimiento. Día : si bien han abierto en horario habitual, el horario de cierre varía en función de la provincia, por lo que se insta a consultar el buscador de tiendas para ver cuando bajarán la persiana.

: si bien han abierto en horario habitual, el horario de cierre varía en función de la provincia, por lo que se insta a consultar el buscador de tiendas para ver cuando bajarán la persiana. Alcampo : algunas tiendas cerrarán a las 19:00 horas , pero los horarios varían en función de local. Una vez más, recomendamos acudir a su buscador oficial.

: algunas tiendas cerrarán a las , pero los horarios varían en función de local. Una vez más, recomendamos acudir a su buscador oficial. Lidl : las puertas de los establecimientos estarán abiertas hasta las 19:00 horas. Consulta los horarios de los establecimientos aquí.

: las puertas de los establecimientos estarán abiertas hasta las 19:00 horas. Consulta los horarios de los establecimientos aquí. El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Supermercados El Corte Inglés: el cierre se producirá alrededor de las 19:00 horas.

¿Abrirán los supermercados el 1 de enero, Año Nuevo?

Por norma general, el 1 de enero, los establecimientos de las diferentes cadenas de supermercados mencionadas tendrán sus puertas cerradas. No obstante, puede haber algunas excepciones en municipios turísticos o en zonas concretas de España, por lo que de nuevo se insta a consultar los horarios. Es el caso por ejemplo de algunos MiAlcampo, que acostumbran a abrir domingos y festivos.