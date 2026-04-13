Iberia suspende sus vuelos a Cuba en junio ante la falta de suministro y la caída de la demanda

Los aviones de Iberia dejarán de viajar a Cuba a partir de junio. Según informa el portavoz de la compañía, en declaraciones recogidas por el diario El País, justifica la medida por "la situación que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda". En mayo, está prevista una reducción de la programación a dos vuelos semanales, y a partir de junio se producirá la citada suspensión temporal de la ruta entre Madrid y La Habana.