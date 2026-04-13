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Iberia suspende sus vuelos a Cuba en junio ante la falta de suministro y la caída de la demanda
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Iberia suspende sus vuelos a Cuba en junio ante la falta de suministro y la caída de la demanda

La aerolínea española anuncia que la cancelación será efectiva, al menos, hasta noviembre. 

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
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Un Airbus a320 de la compañía aérea española, Iberia.Mateusz Atroszko

Los aviones de Iberia dejarán de viajar a Cuba a partir de junio. Según informa el portavoz de la compañía, en declaraciones recogidas por el diario El País, justifica la medida por "la situación que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda". En mayo, está prevista una reducción de la programación a dos vuelos semanales, y a partir de junio se producirá la citada suspensión temporal de la ruta entre Madrid y La Habana.

Jesús Delgado Barroso
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Redactor de Hard News en El HuffPost España. Graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster El País, trabajó en Diario de Sevilla, Cadena SER y El País. En El HuffPost escribe temas de Actualidad, pero también sobre Cultura, lo que más le apasiona.

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