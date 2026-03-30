Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba para aliviar su penuria, con permiso de EEUU

Un grupo de personas, caminando a oscuras por las calles de La Habana (Cuba), durante el apagón del 21 de marzo de 2026.

El petrolero Anatoli Kolodkin, con 100.000 toneladas de crudo en sus bodegas, ha llegado este lunes a Cuba, según informa el Ministerio de Transporte de Rusia, en lo que es el primer cargamento de petróleo que arriba a la isla en los últimos tres meses.

"En estos momentos el barco espera su descarga", señala el comunicado reproducido por la agencia Interfax, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera el visto bueno a llegada del suministro de petróleo ruso.

Así, se rompe el bloqueo que Washington ha mantenido sobre la isla, sumida en una marcada escasez energética ampliamente exhibida por los apagones que ha sufrido desde que la intervención militar de Washington en Venezuela, para capturar al presidente Nicolás Maduro interrumpiera el flujo de hidrocarburos de Caracas a La Habana.

"Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema con ello", ha señalado Trump esta madrugada en declaraciones a los medios este domingo el inquilino de la Casa Blanca desde el Air Force One, agregando que la isla "está acabada" y será "la siguiente en caer".

Remarcando que los cubanos "tienen un mal régimen" y unos líderes "muy malos y corruptos", el mandatario norteamericano ha considerado que "no va a importar" ni a tener "ningún impacto" si recibe la isla un cargamento de petróleo o no, al tiempo que ha manifestado preferir "dejar entrar" al petrolero, "ya sea de Rusia o de cualquier otro país" porque "la gente necesita calefacción y aire acondicionado".

"No nos importa que alguien lleve un cargamento porque (sus habitantes) lo necesitan para sobrevivir", ha zanjado el presidente estadounidense.

"No nos importa que alguien lleve un cargamento porque lo necesitan para sobrevivir" Donald Trump

Sus palabras llegan después de que un funcionario estadounidense informado sobre el asunto y citado por el diario The New York Times haya afirmado que la Guardia Costera de Estados Unidos ha autorizado la llegada a Cuba del petrolero Anatoli Kolodkin, que podría proporcionar un suministro vital de energía a la isla, tras meses de un efectivo bloqueo petrolero impuesto por la Administración Trump.

La menor de las ramas de las Fuerzas Armadas cuenta con dos patrulleras en la región que podrían haber intentado interceptar el petrolero ruso, pero Washington no ha ordenado actuar a estas embarcaciones y, a domingo por la tarde (hora local), la Guardia Costera planeaba permitir que el buque llegara a Cuba, según el responsable citado, que ha hablado bajo condición de anonimato.

La decisión de las autoridades de Estados Unidos, sobre la que la Guardia Costera ha evitado pronunciarse remitiendo a la Casa Blanca, supone una inusual concesión sobre el endurecido bloqueo de la isla, en el marco del cual Washington ha llegado a amenazar con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

La crisis ocasionada en el país caribeño por el bloqueo estadounidense ha incluido una aguda emergencia energética que ha impactado en un amplio abanico de industrias y servicios, un contexto que llevó a la ONU a presentar, el pasado miércoles, un Plan de Acción Ampliado para ayudar a la isla a hacer frente a la escasez energética que la sacude y los subsiguientes daños que la misma genera en sectores como el de la salud, al tiempo que da continuidad a la respuesta a los estragos aún vigentes del huracán 'Melissa', que dejó cuantiosos destrozos el pasado mes de octubre, especialmente en la zona oriental del país.