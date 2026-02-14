Va a comprar medicamentos que cuestan 300 euros y la farmacéutica da un alegato de escucha obligatoria: "La forma más justa de acceder a lo básico"

Irene es una farmacéutica y experta en salud que crea contenido en redes sociales, bajo el nombre de usuario @iirenee.tm, ha hecho un alegato de escucha obligatoria tras recibir a un hombre en la farmacia en la que trabaja y comprar medicamentos que, supuestamente, costarían 300 euros.

"Hoy un hombre se ha ido de la farmacia sin pagarme 300 euros... Se ha llevado medicamentos carísimos y vitales, entre los que iban tratamientos para el corazón, fármacos para la diabetes, medicamentos neurológicos...", ha contextualizado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 710.000 visitas y otros 140.000 'me gusta' en apenas unos días.

Entendiendo el tipo de medicamentos que se había llevado, ha dejado bien claro que no son "un capricho", sino que los necesita "para mantenerse vivo". Y tampoco es que se haya ido sin pagar, sino que la Seguridad Social le ha cubierto los gastos. Ahí es donde empieza su reflexión.

Los impuestos llevan a estos momentos

La farmacéutica ha hecho una defensa absoluta del pago de impuestos para que luego, tarde o temprano, sirvan para no tener que gastarse un dineral en, por ejemplo, los medicamentos imprescindibles para el día a día: "Son medicamentos pagados con nuestros impuestos".

"Si ese hombre, o nuestros abuelos, o tú, o yo, tuviéramos que pagar 300 euros todos los meses solo en medicación, no podríamos permitírnoslo... Así que me parece la forma más justa de que todos tengamos acceso a lo básico: a la medicación, a la educación y a vivir con dignidad", ha defendido.

Ha concluido: "Pon cuidado con lo que eliges, porque nunca sabes si el día de mañana vas a necesitar una terapia carísima en un hospital público o simplemente cobrar el paro".

Da una lección tremenda

Por si ya no ha hecho un alegato tremendo sobre el pago de impuestos, ha contestado a un usuario que ha criticado "las paguitas a gente que no hace nada y extranjera que también salen de mis impuestos".

Irene ha replicado: "Prefiero pagarles 'paguitas' a un porcentaje de personas—que os creéis, que llegan y ya tienen paguita y NO, leed un poco y no veáis tanto vídeo de pseudoperiodistas comprados por la derecha— a que llegue un momento en el que solo los ricos pueden permitirse ciertas cosas".

"Y además, todos somos personas y todos vamos en busca de una vida mejor, y no niego que haya alguno que no quiera trabajar, pero es que gente así ha habido y seguirá habiendo siempre, sea del color que sea. Me fastidia lo mismo mantener al inmigrante que no hace nada con su vida que al español que hace más de lo mismo. Espero que tú nunca necesites una paguita y que a quien la necesite no le falte", ha añadido.