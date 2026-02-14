Gana el Euromillones y 3 años después confiesa cuánto le queda: "Sigo mirando si una marca es 20 céntimos más barata en el súper"

"El milagro de Olmen". Esta localidad acaparó titulares en los medios de comunicación en diciembre de 2022 por ganar un premio colectivo. En este pueblo belga se repartieron 143 millones de euros entre 165 habitantes: 866.043 euros cada uno. El diario Hln ha vuelto al pueblo para preguntarles a los vecinos cómo han cambiado de vida. Pero, para sorpresa de muchos, tampoco ha cambiado tanto.

Johan, exparacaidista, y la enfermera Wendy, en conversación con el medio de comunicación, recuerdan que, inmediatamente después de la noticia, necesitó un tiempo de reflexión para decidir qué hacer con la "repentina riqueza". El hombre incluso esperó "dos semanas para proporcionar su número de cuenta". "No vimos a nadie durante al menos un mes, salvo a los niños, y no hicimos nada con el dinero", dice.

"Cuando vamos al supermercado, todavía miramos: 'Ah, esta marca es 20 centavos más barata". "Vivimos como antes de ganar el dinero, con los pies en la tierra, y todos a nuestro alrededor lo saben. No estamos viviendo la vida al máximo", asegura el protagonista.

De este modo, reconocen que "nuestra cantidad era realmente perfecta: alta, pero no tan excesiva como para dejar de trabajar inmediatamente". "Pudimos hacer lo que queríamos. Primero, compramos una casa nueva, porque antes vivíamos de alquiler. Una casa con todo: cocina nueva, sauna y jacuzzi", cuentan.

"Hacemos un viaje largo cada seis meses"

Tal y como ellos mismos cuentan en declaraciones al periódico, la vivienda comprada valía más de 400.000 euros en aquel momento, "pero ahora vale mucho más". Asimismo, compraron un coche eléctrico nuevo, "y nuestros tres hijos recibieron un regalo para apadrinar su casa y ya están instalados. Eso también es tranquilizador como padre", confiesa.

"Hacemos un viaje largo cada seis meses. Acabamos de volver de Vietnam, pero también hemos visitado Las Vegas, Tailandia y Canadá", cuentan. "Japón está en la agenda para este año", relata.

Con todos estos gastos, les ha quedado aproximadamente una quinta parte de sus ganancias en Euromillones. "Una cantidad considerable, que invertimos en inversiones y seguros de vida", explica el protagonista, que asegura que la figura de un gestor fue clave: "Nos asesoró muy bien". "Muchos bancos nos llamaron, pero simplemente nos quedamos con el nuestro".

Lo más importante: la salud

Tres años después, la pareja tiene claro que lo más importante no es el dinero, sino la salud. "Hace exactamente un año, en febrero, sufrí un derrame cerebral", relata el hombre. "Estaba durmiendo y me desperté con un brazo paralizado. Fuimos directos al hospital y tuve que quedarme allí unos días. Entonces piensas: ¿qué es todo esto? Llevo una vida sana, nunca fumé y apenas bebo". Además, en 2001, superó un cáncer de pulmón y de hígado.

"Sigan viviendo como hasta ahora. No cambien de actitud ni de perspectiva. Seguimos teniendo los mismos amigos, y cuando salimos a comer, cada uno paga lo que le corresponde", aconseja para culminar.