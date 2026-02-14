Paga 12.000 euros por una bici eléctrica y no puede usarla hasta mayo: "El fallo puede ser mortal"

Unas 6.000 personas podrían estar afectadas por los fallos en la seguridad de las bicicletas Stromer. Se trata de un costoso vehículo innovador de alta velocidad que presenta problemas de seguridad importantes en su fabricación. Stijn Oppeel es uno de los afectados. Según publica el diario belga Hln, compró una de estas bicis por 12.000 euros, y parece que no podrá utilizarla hasta mayo.

Tal y como reza el medio de comunicación, todo se debe a un problema con la horquilla de suspensión. "Existe el riesgo de que el tubo de la horquilla se rompa, lo que podría provocar un accidente", asegura la publicación. De hecho, si este mecanismo se rompiera a unos 45 kilómetros por hora, "podría ser mortal".

Según las cifras comunicadas por los fabricantes de Stromer el pasado 4 de diciembre, recogidas por el periódico, la probabilidad de que se produzca una rotura de este tipo es de 1 entre 433. No obstante, en el aviso de retirada, el fabricante citó quince casos conocidos, ocho de los cuales resultaron en lesiones corporales.

Uso demorado hasta mayo

En un primer correo electrónico enviado a sus clientes, la empresa de bicicletas eléctricas prometió una solución para principios de este 2026. Sin embargo, ha prolongado la entrega de las horquillas defectuosas hasta mayo. "Algunas se entregarán en febrero, pero la gran mayoría no lo harán hasta finales de mayo", aseguró la compañía.

De este modo, señala a uno de sus proveedores de piezas. "Esta rápida actuación ha provocado, lamentablemente, plazos de entrega más largos de lo previsto, ya que las cadenas de suministro no pudieron responder con la misma rapidez a la demanda", explica. "Somos conscientes de que esto puede ser complicado en casos concretos y pedimos disculpas por ello", reconocen.

Derechos de los afectados

Tal y como informa el periódico, los afectados no tienen por qué conformarse con estas disculpas, sino que pueden optar, gracias a las leyes belgas, a "una reparación, una bicicleta nueva o un reembolso". "Esto es obligatorio".

"Stromer debe ofrecer a estas personas una solución gratuita y rápida", asegura Ortwin Huysmans, de una empresa belga que lucha por los derechos de los consumidores. "Y eso debe ocurrir en un plazo razonable. Si ahora me entero de que estas personas tardarán hasta mayo en quedarse sin bicicleta, ese plazo ya no es razonable. Sería una infracción, y recomiendo a la gente que exija una compensación", sugiere.

"La gente está perdiendo parte de su movilidad", continúa. "A veces se trata de personas que no tienen coche y dependen en gran medida de él. Además, tienen que mover la bicicleta y devolverla al taller", culmina. Este es el caso del anteriormente mencionado Oppeel, que compró su bicicleta para visitar a sus clientes pero ahora se ve obligado a hacerlo en coche.