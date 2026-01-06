Investigan la muerte de una pareja en un nuevo posible caso de violencia machista en Las Palmas

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la muerte violenta de un hombre y una mujer de origen filipino cuyos cuerpos han sido encontrados este martes en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria.

El hallazgo se produjo en un domicilio situado en la calle Bernardo de la Torre. Según han confirmado fuentes policiales, ambos cadáveres presentaban signos evidentes de violencia, aunque por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.

Las víctimas son una mujer de 43 años y un hombre de 35. Las mismas fuentes han señalado que en el sistema Viogen, el registro estatal de casos de violencia machista, consta una denuncia previa de la mujer contra el hombre, aunque según recogen desde EFE, dicha denuncia fue archivada en su momento. El juez encargado del caso ha decretado el secreto sumarial.

