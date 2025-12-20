James, fundador de una escuela de idiomas: "Llevo años en España, puedo identificar al instante a los carteristas"

El carterismo es una triste realidad que afecta a múltiples ciudades españolas, sobre todo las más turísticas. Pero, según James Smith, que posee una academia de inglés en España, "no hay nada de lo que preocuparse". En declaraciones al diario británico Daily Express, asegura que "se trata más de saber qué comportamiento destaca en una multitud".

El docente de inglés, que habla español de forma "fluida", recuerda que los carteristas pueden ser "muy hábiles", "pero si sabes buscarlos, es fácil identificarlos". "Se visten como turistas, llevan mapas, incluso hacen fotos. Pero si sabes ubicarlos, su comportamiento puede delatarlos fácilmente", explica.

En primer lugar, dice, hay que buscar "a cualquiera que esté merodeando en una zona densamente poblada". "Mientras la mayoría de la gente se desplaza por la zona, los carteristas se quedan en un solo lugar, cerca de entradas del metro o monumentos populares". Asimismo, asegura, "vigila a las personas que parecen estar matando el tiempo en zonas de mucho tráfico".

Smith incide en que "los turistas auténticos se detienen a mirar algo en concreto. Los carteristas escanean la multitud en sí". "Notarás que su mirada se fija en las bolsas y bolsillos de las personas. Los turistas normales estarán mirando los lugares, pero los carteristas te mirarán a ti".

En segundo lugar, asegura que otra señal de advertencia es la distancia en la que caminamos entre las demás personas. "En lugares concurridos tiene sentido que la gente se acerca, pero si estás en una zona menos concurrida y ves que alguien pasa cerca detrás de ti, es buena idea tener cuidado".

Para evitar los hurtos, el británico recomienda "mantener los mismos hábitos" que los locales. "Siempre lleva la mochila delante de ti en espacios concurridos, mantén las cremalleras mirando hacia dentro, pegadas a tu cuerpo y evita usar el móvil al caminar por calles concurridas", sugiere. Además, "los bolsillos delanteros son mucho más difíciles de robar que los traseros, así que guarda la cartera ahí. Si llevas una mochila, gírala hacia delante en el metro o en las colas".