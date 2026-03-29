Una japonesa explica los modales que los españoles rompen en Japón: “Aquí dan manuales a los empleados para aprender a comportarse en una comida de trabajo”

Japón es un país reconocido mundialmente por muchísimos aspectos, desde su exquisita gastronomía hasta su inmensa riqueza histórica. Sin embargo, si hay un elemento que diferencia verdaderamente al país nipón del resto del mundo, es su estricta y fascinante dinámica social.

La sociedad japonesa tiene un método milimétricamente establecido para realizar prácticamente cualquier actividad cotidiana de la forma "correcta".

Así lo explican Ernesto y Yuko, una popular pareja hispano-japonesa, a través de su canal de YouTube. Desde sentarse a comer en un restaurante hasta la forma de entregar el dinero en una tienda, cada pequeña acción tiene su protocolo.

Las sagradas normas en la mesa

La pareja de creadores de contenido expone que hay varias reglas a la hora de disfrutar la comida que a los españoles nos pueden chocar bastante:

El maletín o bolso, nunca en la mesa : Poner bolsos, carteras o mochilas sobre la superficie donde se va a comer se considera un gesto de tremenda mala educación.

: Poner bolsos, carteras o mochilas sobre la superficie donde se va a comer se considera un gesto de tremenda mala educación. Descalzarse al entrar : En muchos restaurantes tradicionales es absolutamente obligatorio quitarse los zapatos en la entrada y acceder al local solo en calcetines.

: En muchos restaurantes tradicionales es absolutamente obligatorio quitarse los zapatos en la entrada y acceder al local solo en calcetines. El ritual de los palillos: Se deben separar rompiéndolos siempre de manera horizontal (paralelos a la mesa o sobre las piernas) para evitar golpear accidentalmente a los comensales de al lado. Además, jamás se deben usar para "remolcar" o arrastrar los platos.

Se deben separar rompiéndolos siempre de manera horizontal (paralelos a la mesa o sobre las piernas) para evitar golpear accidentalmente a los comensales de al lado. Además, jamás se deben usar para "remolcar" o arrastrar los platos. El bol, mejor cerca de la boca : Los cuencos de arroz o sopa no se dejan en la mesa mientras se come; deben levantarse y acercarse a la cara.

: Los cuencos de arroz o sopa no se dejan en la mesa mientras se come; deben levantarse y acercarse a la cara. Respeto por el sushi : El arroz del sushi nunca debe empaparse en salsa de soja, ya que el bocado se desintegra y, además, supone una falta de respeto hacia la sazón original del chef. La soja debe aplicarse muy levemente y solo sobre la parte del pescado.

: El arroz del sushi nunca debe empaparse en salsa de soja, ya que el bocado se desintegra y, además, supone una falta de respeto hacia la sazón original del chef. La soja debe aplicarse muy levemente y solo sobre la parte del pescado. Platos limpios: Los cocineros japoneses esperan que los clientes se terminen absolutamente todo lo que han pedido. Dejar comida en el plato se percibe como un acto muy descortés.

El estricto protocolo en las cenas de empresa

A la hora de asistir a una comida corporativa, el nivel de exigencia sube. Existen unos parámetros tan rígidos que las propias compañías elaboran guías para que sus nuevos empleados no cometan ninguna imprudencia delante de los jefes o los clientes.

“Aquí hay empresas que dan manuales a sus empleados para aprender a comportarse en una comida de trabajo”, afirma Yuko. En estos ejemplares se manifiesta que los más jóvenes deben respetar el escalafón de la organización.

“Los jóvenes cuando entran no tienen ni idea de estas cosas; hay empresas que dan manuales donde se hablan de estas normas para que tú te lo estudies y sepas comportarte como un adulto que trabaja”, complementan.

Y es que en Japón nada se deja al azar, ni siquiera la elección de la silla. “Tú tienes que prever que la gente de mayor jerarquía o de edad se tiene que sentar en sitios donde tienen las piezas de arte o donde tengan mejor vista”, concluyen.