Juan Luis Arsuaga, paleontólogo de Atapuerca: "El Paleolítico fue la edad de oro de la especie humana"

Juan Luis Arsuaga Ferreras es un paleoantropólogo, escritor y también catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. En una reciente entrevista en el programa En Clave de Rhodes de la SER, el experto ha lanzado una afirmación que destaca por sí misma: "El Paleolítico fue la época dorada del ser humano". Solo en YouTube la entrevista ha alcanzado más de 5.000 visualizaciones.

"La cultura no tiene una evolución como la biología. Pero mejora la vida infinitamente. Nos hace más felices. Pero no vivimos más", introduce el docente universitario durante la conversación. "Desde el punto de vista puramente bológico, no vivía más tiempo ni en mejores condiciones, ni se alimentaba mejor, ni era seguramente más feliz, un campesino inglés del siglo XIX, que alguien del palolítico superior. Es más, si me dejas elegir a mí entre la época de Altamira o ser un agricultor español o un minero galés, prefiero el paleolítico", reconoce.

El experto insiste en que "en el Paleolítico se vivía mucho mejor". "Yo creo que era más felices. Fue la edad de oro de la especie humana".

Para él, durante los siglos XX y XXI "han cambiado las cosas muchísimo". "Ahora, preferiría vivir en el siglo XXI", incide.

Para contextualizar, pone de ejemplo una situación real. "Entre ser un profesor en el siglo XXI y pertenecer a una tribu del Paleolítico, ahora prefiero este modelo de vida. El nuestro". "Ahora bien, la pregunta es insostenible. Yo prefiero vivir en el siglo XXI, la cuestión es si el planeta lo puede soportar".

"Eran muy coquetos"

En el Palolítico, insiste, "eran muy felices". "Yo siempre digo que eran muy coquetos, Se adornaban y arreglaban mucho. Se peinaban, se pintaban, se decoraban... y para mí hay mucha relación entre el estado de ánimo y la atención que prestas a tu cuerpo. Cuando estas deprimido, te abandonas. Como ellos eran tan guapos, vamos a decirlo así, o se veían tan guapos, pues yo creo que es porque disfrutaba de la vida", concluye Arsuaga.