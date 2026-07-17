Verónica, 26 años, vive en un velero en el Ártico: "En cuanto compras una casa, te atas. Es más liberador poseer poco y arreglárselas con lo que se tiene"

El gran sueño de muchas personas en estos momentos es convertirse en propietarios. No obstante, teniendo en cuenta el altísimo precio que ha alcanzado la vivienda en España, una parte importante de la población lo ve como una meta inalcanzable.

No obstante, hay quienes, especialmente fuera de España, no tienen a la compra de una vivienda como una de sus prioridades. Un gran ejemplo de ello es Verónica Skotnes, que a sus 26 años vive en un velero en el Ártico y asegura que no siente la necesidad de adquirir una casa.

Su vida cambió en 2020. La joven vivía en Svalbard, un archipiélago situado en el mar Glacial Ártico que forma parte de Noruega. Estaba estudiando para convertirse en guía de naturaleza ártica mientras que trabajaba como capitana en un barco. Su intención era navegar con turistas durante el verano.

Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 rompió sus planes. Su universidad cerró y la empresa en la que trabajaba quebró. En consecuencia, se vio obligada a abandonar el piso que le pagaba la compañía. En cuestión de meses, Verónica se quedó sin trabajo y con sus estudios por completar.

Pero, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y esa crisis le sirvió a la joven para redirigir su vida. En una entrevista en la revista danesa Ude og Hjemme, Verónica ha explicado que "tuve todo un verano sin saber qué hacer. No tenía nada que perder. Así que me fui a Oslo y compré un velero sin haberlo visto antes. Ese es el barco que tengo hoy en día".

Respecto a por qué vive en un velero y no en una casa, Verónica Skotnes ha expresado que "en cuanto compras una casa, te atas. Es más liberador poseer poco y arreglárselas con lo que se tiene (…) No siento que necesite nada más. Estoy muy contenta con lo que tengo. Vivir de forma tan sencilla con tan poco hace que uno valore mucho sus cosas".