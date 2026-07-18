Unos bomberos reaniman con oxígeno a una paloma tras un incendio: "Seguiré pagando impuestos con gusto si se usan para esto"

Viral intervención de unos bomberos en el estado de California (EEUU). En las redes sociales se ha difundido de forma masiva el vídeo de una brigada reanimando con una mascarilla de oxígeno a una paloma que sufría evidentes problemas de respiración tras el incendio de un vehículo.

Los hechos tuvieron lugar a principios de esta semana en Oakland, ciudad californiana situada en la parte oriental de la bahía de San Francisco. Los bomberos se percataron de que, después de que se produjera un incendio en un coche, una paloma se encontraba "en apuros". La brigada la ayudó rápidamente.

En un mensaje en sus redes sociales, el sindicato de bomberos de Oakland Local 55 ha detallado que "la brigada informó de que la paloma se les acercó en busca de ayuda. Parecía haber inhalado algo de humo procedente del incendio del vehículo".

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, la reacción de uno de los bomberos fue administrarle oxígeno a la paloma con una mascarilla. La misma fue colocada sobre el pico del ave mientras que permanecía en la carretera. Como consecuencia de esa intervención, el pájaro pudo "limpiarse los pulmones" y salió volando.

El vídeo de la actuación de la brigada de bomberos salvándole la vida a la paloma ha recibido más de un millón de 'me gusta' en la red social Instagram. Además, en la publicación se han multiplicado los comentarios elogiando la labor de los profesionales.

En uno de esos comentarios se destacaba que "seguiré pagando impuestos con mucho gusto si se usan para esto". Este tipo de intervenciones demuestran la importancia de los servicios públicos como los cuerpos de bomberos no solo para salvar a los humanos sino también para preservar la vida de cualquier ser vivo que necesite ser rescatado en una situación de riesgo.