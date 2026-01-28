Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Coches atrapados, árboles caídos o trineos en la nieve: las imágenes que deja el temporal Kristin
El tiempo

Hay más de 150 carreteras afectadas por la borrasca, que deja nieve en Madrid y otras ciudades, además de la suspensión de clases en Extremadura.

Elena Santos
Galapagar (Madrid)Varias personas tratan de mover un vehículo atravesado en la carretera M-519. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6.EFE
  SalamancaUna fuerte nevada ha dejado varios centímetros de nieve en la capital y ha obligado a parar el tráfico pesado en buena parte de la provincia.
EFE
  Alpedrete (Madrid)Una persona se desliza en un trineo en una urbanización.EFE
  ÁvilaTodas las provincias de Castilla y León están este miércoles con avisos de nivel naranja o amarillo por riesgo de nieve y viento.
EFE
Elena Santos
Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

