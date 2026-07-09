La CNN elige los 50 mejores postres del mundo y España sale casi vacía: ni churros, ni crema catalana, ni tarta de Santiago

Las listas gastronómicas siempre generan debate, pero pocas decisiones han sorprendido tanto en España como la última selección elaborada por la CNN. El medio estadounidense ha publicado un ranking con los 50 mejores postres del mundo y la presencia española resulta, cuanto menos, testimonial.

Porque entre decenas de especialidades procedentes de Francia, Italia, Estados Unidos, Oriente Medio, Asia o Latinoamérica no aparecen algunos de los dulces más emblemáticos de la repostería española. Ni los churros con chocolate, ni la crema catalana, ni la tarta de Santiago, ni las torrijas, ni el brazo de gitano han encontrado hueco en una selección que ya está generando comentarios entre los amantes de la gastronomía.

Un único representante español

La única presencia relacionada con España llega de la mano de los polvorones, incluidos en una categoría compartida con Latinoamérica y Filipinas.

La CNN destaca estas pequeñas galletas de textura quebradiza y cubiertas de azúcar como uno de los dulces más apreciados en buena parte del mundo hispano. El artículo recuerda además que su origen se encuentra precisamente en España, aunque con el paso de los siglos se han extendido a numerosos países.

Más allá de esa referencia, la repostería española desaparece completamente de una clasificación dominada por otras tradiciones gastronómicas.

Francia e Italia, las grandes protagonistas

Si hay dos países especialmente favorecidos por la selección son Francia e Italia. Los franceses colocan algunos de sus postres más célebres, como la crème brûlée, la mousse de chocolate, la tarta Tatin, la tarta de limón, el fondant de chocolate o el kouign-amann bretón.

Italia tampoco se queda atrás gracias a clásicos universales como el tiramisú, el gelato o los cannoli sicilianos, todos ellos convertidos desde hace años en referentes internacionales de la repostería.

La lista también reserva espacio para algunos de los dulces más conocidos de Estados Unidos, entre ellos los brownies, las cookies con pepitas de chocolate, los donuts o la popular tarta de queso neoyorquina.

Un viaje por los cinco continentes

Uno de los aspectos más llamativos de la selección es su diversidad geográfica. Entre los elegidos aparecen propuestas tan distintas como el baklava turco, el sticky rice con mango tailandés, el gulab jamun indio, la pavlova de Australia y Nueva Zelanda, el cendol de Singapur o el helado de azafrán iraní.

También tienen protagonismo varios clásicos latinoamericanos, como los alfajores, el flan o la tarta tres leches, todos ellos muy populares a ambos lados del Atlántico.

La autora del artículo, la periodista gastronómica Jen Rose Smith, reconoce desde el principio la dificultad de elaborar una clasificación de este tipo. Según explica, los postres son uno de los alimentos más ligados a la memoria personal, la infancia y las tradiciones familiares, por lo que cualquier selección está inevitablemente marcada por la subjetividad.

Aun así, la ausencia de buena parte de los grandes clásicos españoles no ha pasado desapercibida. Y muchos aficionados a la gastronomía probablemente se preguntarán cómo es posible confeccionar una lista de los mejores postres del mundo sin reservar un hueco para los churros, la crema catalana o la tarta de Santiago.