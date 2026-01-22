Trump vuelve a tirar de las orejas a Sánchez por no subir el gasto en defensa: "Vamos a tener que hablar con España"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este jueves sus críticas al gobierno de España por no defender la subida del gasto en defensa al 5% de su PIB, como se acordó en la última reunión de la OTAN celebrada el año pasado.

En una intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos para presentar la Junta de Paz para Gaza, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar. "Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", ha señalado.

Trump se ha preguntado sobre la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que quiere "aprovecharse". "No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España", ha indicado, en referencia a la posición de España.

Las amenazas de Trump a España comenzaron el 25 de junio del año pasado, días después de que Pedro Sánchez advirtiera de que nuestro país no cumpliría el compromiso de elevar el gasto en defensa al límite fijado por la OTAN. En ese momento, el líder norteamericano amenazó con imponer aranceles a productos españoles si no rectificaba. "España es el único país que se niega a pagar, que va de por libre y eso esta mal, así que pagarán al final", dijo.