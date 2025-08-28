España cumple por primera vez el objetivo de la OTAN: del 1,4% al 2% del gasto del PIB en defensa en un año

La OTAN ha confirmado este jueves que España ha alcanzado por primera vez el objetivo de destinar el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, tal y como prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unos meses. "España cumplirá este año, 2025, con el 2% del PIB en Defensa", declaró en abril en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

El jefe del Ejecutivo detalló que el incremento sería posible gracias a la movilización de 10.400 millones de euros adicionales "a los ya destinados a las políticas de seguridad y defensa". Según Sánchez, ese esfuerzo permitiría pasar del 1,4% del PIB en defensa en 2024 al 2% en 2025.

Ahora, la última estimación publicada por la OTAN sitúa a nuestro país en línea con el compromiso que los miembros de la Alianza adoptaron en 2014 en la cumbre de Gales y que debía cumplirse en el plazo de una década, hasta 2024. De acuerdo con los datos de la organización, España ha elevado su gasto en defensa en un 43,11% respecto al año pasado, pasando de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en 2025.

No obstante, pese a este incremento, España se mantiene entre los países que menor proporción de su PIB destinan al ámbito militar, junto a Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal, todos ellos situados también en el 2%. Una decena de miembros de la Alianza registran porcentajes de entre el 2% y el 2,1%.

La OTAN ha recordado en un comunicado que las cifras se han recopilado hasta el 3 de junio de 2025 y ha subrayado que todos sus Estados miembros cumplen ya con el objetivo del 2%, frente a los 19 de 31 que lo alcanzaban en 2024 y a los apenas tres que lo cumplían en 2014.

El informe recopila información aportada por los ministerios de Defensa de cada país aliado sobre el gasto presente y las proyecciones futuras en materia de Defensa, calculadas a partir de los pagos efectuados o previstos por los gobiernos en el marco del ejercicio fiscal para atender las necesidades de sus Fuerzas Armadas, de los aliados o de la propia Alianza.

Sin embargo, la OTAN advierte que "teniendo en cuenta las diferencias entre estas fuentes y las previsiones nacionales del PIB, así como la definición de los gastos de defensa de la OTAN y las definiciones nacionales, las cifras del informe pueden diferir considerablemente de las que se citan en los medios de comunicación, publican las autoridades nacionales o figuran en los presupuestos nacionales".

Un nuevo horizonte: el 5% en 2035

El cumplimiento del 2% coincide con un cambio sustancial en los objetivos de la Alianza Atlántica. Bajo la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y el impacto de la guerra rusa en Ucrania, los aliados acordaron en junio de 2025 elevar progresivamente su gasto militar hasta alcanzar el 5% del PIB en 2035.

"En la Cumbre de la OTAN de 2025 en La Haya, los Aliados se comprometieron a invertir anualmente el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) en necesidades básicas de defensa y en gastos relacionados con la defensa y la seguridad para 2035", recuerda la OTAN.

Sin embargo, Sánchez aseguró tras la cumbre de la OTAN que España cumplirá con las "capacidades" militares exigidas destinando un 2,1% del PIB en Defensa, y no el 5%. "España va a cumplir con los compromisos adquiridos y va a seguir siendo una pieza clave en la seguridad europea", manifestó, defendiendo que el plan es "realista y compatible con nuestro modelo social". Recalcó que las Fuerzas Armadas estiman suficiente ese 2,1% y advirtió que aceptar el 5% hubiera supuesto "300.000 millones… un absoluto error".

Del 5% que tiene previsto la OTAN, al menos un 3,5% se destinará a gasto militar estricto, como compra de armamento, salarios, pensiones, misiones, maniobras e investigación. Por su parte, el 1,5% restante se orientará a reforzar la seguridad en un sentido más amplio, como "proteger infraestructuras críticas, defender redes, garantizar la preparación y resiliencia civil, innovar y fortalecer la base industrial de defensa".

En paralelo, la Alianza mantiene el compromiso de que al menos el 20% del gasto en defensa "debería destinarse a equipos importantes, incluyendo la investigación y el desarrollo asociados", una condición que considera clave para evitar obsolescencia y garantizar la modernización militar.

"Esta métrica se considera un indicador crucial de la escala y el ritmo de la modernización. Si el gasto no alcanza el 20%, aumenta el riesgo de que los equipos se vuelvan obsoletos, aumentan las brechas de capacidad e interoperabilidad entre los aliados y se debilita la base industrial y tecnológica de defensa", concluye la organización.