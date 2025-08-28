Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
España cumple por primera vez el objetivo de la OTAN: del 1,4% al 2% del gasto del PIB en defensa en un año
Política

Política

España cumple por primera vez el objetivo de la OTAN: del 1,4% al 2% del gasto del PIB en defensa en un año

Aun así, se mantiene entre los países que menor proporción de su PIB destinan al ámbito militar, junto a Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
Bandera con símbolo de la OTAN.Getty Images

La OTAN ha confirmado este jueves que España ha alcanzado por primera vez el objetivo de destinar el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, tal y como prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unos meses. "España cumplirá este año, 2025, con el 2% del PIB en Defensa", declaró en abril en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

El jefe del Ejecutivo detalló que el incremento sería posible gracias a la movilización de 10.400 millones de euros adicionales "a los ya destinados a las políticas de seguridad y defensa". Según Sánchez, ese esfuerzo permitiría pasar del 1,4% del PIB en defensa en 2024 al 2% en 2025.

Ahora, la última estimación publicada por la OTAN sitúa a nuestro país en línea con el compromiso que los miembros de la Alianza adoptaron en 2014 en la cumbre de Gales y que debía cumplirse en el plazo de una década, hasta 2024. De acuerdo con los datos de la organización, España ha elevado su gasto en defensa en un 43,11% respecto al año pasado, pasando de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en 2025.

No obstante, pese a este incremento, España se mantiene entre los países que menor proporción de su PIB destinan al ámbito militar, junto a Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal, todos ellos situados también en el 2%. Una decena de miembros de la Alianza registran porcentajes de entre el 2% y el 2,1%.

La OTAN ha recordado en un comunicado que las cifras se han recopilado hasta el 3 de junio de 2025 y ha subrayado que todos sus Estados miembros cumplen ya con el objetivo del 2%, frente a los 19 de 31 que lo alcanzaban en 2024 y a los apenas tres que lo cumplían en 2014.

El informe recopila información aportada por los ministerios de Defensa de cada país aliado sobre el gasto presente y las proyecciones futuras en materia de Defensa, calculadas a partir de los pagos efectuados o previstos por los gobiernos en el marco del ejercicio fiscal para atender las necesidades de sus Fuerzas Armadas, de los aliados o de la propia Alianza.

Sin embargo, la OTAN advierte que "teniendo en cuenta las diferencias entre estas fuentes y las previsiones nacionales del PIB, así como la definición de los gastos de defensa de la OTAN y las definiciones nacionales, las cifras del informe pueden diferir considerablemente de las que se citan en los medios de comunicación, publican las autoridades nacionales o figuran en los presupuestos nacionales".

Un nuevo horizonte: el 5% en 2035

El cumplimiento del 2% coincide con un cambio sustancial en los objetivos de la Alianza Atlántica. Bajo la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y el impacto de la guerra rusa en Ucrania, los aliados acordaron en junio de 2025 elevar progresivamente su gasto militar hasta alcanzar el 5% del PIB en 2035.

"En la Cumbre de la OTAN de 2025 en La Haya, los Aliados se comprometieron a invertir anualmente el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) en necesidades básicas de defensa y en gastos relacionados con la defensa y la seguridad para 2035", recuerda la OTAN.

Sin embargo, Sánchez aseguró tras la cumbre de la OTAN que España cumplirá con las "capacidades" militares exigidas destinando un 2,1% del PIB en Defensa, y no el 5%. "España va a cumplir con los compromisos adquiridos y va a seguir siendo una pieza clave en la seguridad europea", manifestó, defendiendo que el plan es "realista y compatible con nuestro modelo social". Recalcó que las Fuerzas Armadas estiman suficiente ese 2,1% y advirtió que aceptar el 5% hubiera supuesto "300.000 millones… un absoluto error".

Del 5% que tiene previsto la OTAN, al menos un 3,5% se destinará a gasto militar estricto, como compra de armamento, salarios, pensiones, misiones, maniobras e investigación. Por su parte, el 1,5% restante se orientará a reforzar la seguridad en un sentido más amplio, como "proteger infraestructuras críticas, defender redes, garantizar la preparación y resiliencia civil, innovar y fortalecer la base industrial de defensa".

En paralelo, la Alianza mantiene el compromiso de que al menos el 20% del gasto en defensa "debería destinarse a equipos importantes, incluyendo la investigación y el desarrollo asociados", una condición que considera clave para evitar obsolescencia y garantizar la modernización militar.

"Esta métrica se considera un indicador crucial de la escala y el ritmo de la modernización. Si el gasto no alcanza el 20%, aumenta el riesgo de que los equipos se vuelvan obsoletos, aumentan las brechas de capacidad e interoperabilidad entre los aliados y se debilita la base industrial y tecnológica de defensa", concluye la organización.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
MOSTRAR BIOGRAFíA

Ana Beatriz Micó es redactora de actualidad en El HuffPost. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Antes de llegar aquí trabajó en el Diario As.