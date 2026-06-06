La psicología dice que las personas que toman el mismo desayuno todos los días no son aburridas

Hay personas que desayunan exactamente lo mismo cada mañana. El mismo café, las mismas tostadas, el mismo bol de avena. Día tras día. Para muchos, esa rutina puede parecer falta de creatividad o costumbre llevada al extremo. Pero desde la psicología la explicación va por otro lado: repetir ciertas decisiones cotidianas puede ser una forma inteligente de ahorrar energía mental.

Aunque parezca algo insignificante, elegir qué desayunar también implica tomar una decisión. Y el cerebro pasa gran parte del día resolviendo pequeñas elecciones casi sin que nos demos cuenta: qué ropa ponerse, qué mensaje responder primero, qué camino tomar o qué tarea hacer antes. Una detrás de otra.

Un desgaste mental que se ahorra

Los expertos llaman a esto “fatiga por decisión”, según explican en Bolde, un desgaste mental que aparece después de acumular demasiadas elecciones durante el día. Distintas investigaciones han mostrado que, cuando la mente está cansada, las personas tienden a elegir opciones más simples o seguras. Incluso decisiones pequeñas pueden sentirse pesadas cuando el cerebro ya viene saturado.

Por eso, muchas personas eliminan deliberadamente algunas elecciones de su rutina. El desayuno suele convertirse en una de ellas porque es algo repetitivo, sin demasiadas consecuencias y fácil de automatizar. Elegirlo una sola vez y mantenerlo cada mañana evita gastar energía innecesaria antes de empezar el día.

La idea no es nueva. Figuras públicas como Barack Obama o Steve Jobs explicaron en varias ocasiones que reducían decisiones cotidianas —como la ropa que usaban— para concentrar su atención en asuntos más importantes. No era falta de interés por la moda ni por variar, sino una forma de reservar capacidad mental.

Según la psicología, este tipo de hábitos no suelen reflejar una vida vacía, sino todo lo contrario. Muchas veces, detrás de las rutinas rígidas hay personas con una gran carga mental: trabajos exigentes, preocupaciones económicas, responsabilidades familiares o simplemente demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo.

Investigadores de Princeton y Harvard que han estudiado el impacto de la escasez mental descubrieron que las preocupaciones constantes consumen parte de la capacidad cognitiva disponible. Cuando alguien tiene la cabeza ocupada por problemas importantes, incluso tareas simples pueden resultar más difíciles.

Una decisión que nos ayuda a ahorrar energía

En ese contexto, repetir el desayuno deja de parecer aburrido y empieza a tener sentido. Es una manera de mantener bajo control una pequeña parte del día para poder dedicar energía a lo que realmente importa.

De hecho, la rutina no siempre limita la espontaneidad. A veces ocurre justo lo contrario. Tener automatizadas ciertas decisiones permite liberar espacio mental para conversaciones importantes, planes improvisados o problemas inesperados.

Así que la próxima vez que alguien pida el mismo café de siempre o desayune exactamente lo mismo por décimo año consecutivo, quizá no sea señal de monotonía. Tal vez sea simplemente una persona administrando su energía mejor de lo que parece.