La situación de esta carretera de España que despierta una duda sobre la baliza V16

Los españoles ya han dicho adiós a los triángulos para pasar a la famosa baliza V16 para señalizar averías y accidentes... o al menos deberían estar en ello. Desde el 1 de enero este nuevo dispositivo conectado con la Dirección General de Tráfico (DGT) es el único que se debe llevar siempre en el vehículo y usar en caso de emergencia.

Este mismo jueves, al ofrecer el balance de víctimas de tráfico en 2025, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que, a pesar de su entrada en vigor, durante un determinado plazo no se multará a los conductores que no la lleven aún.

En concreto, el ministro ha recalcado que los agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos con competencia sobre el tráfico "serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo". Sin embargo, no ha puesto fecha a ese periodo.

"Nuestro objetivo no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas", ha subrayado. Marlaska ha defendido que el uso de la baliza luminosa ayudará a bajar la mortalidad en carretera, puesto que se reduce el riesgo que supone el bajar del coche para colocar los triángulos, además de que al estar conectada, se puede avisar a otros conductores a través de los paneles luminosos y otros sistemas.

A través de la web de la DGT se puede consultar el mapa en tiempo real de las incidencias señalizadas con la V16.

El caso de la AP-7

Esto ha suscitado la duda de algunas personas en relación a la que está apodada como la carretera más peligrosa de España, la AP-7, por la siniestralidad, pero también por robos que se han producido a conductores desprevenidos, a veces simulando un pinchazo o con otras técnicas.

En El Debate, por ejemplo, se plantean qué podría ocurrir si a los hipotéticos ladrones "les facilitamos un mapa como el que ofrece la DGT en tiempo real en el que pueden verse los centenares de vehículos que están teniendo problemas en carretera y están inmovilizados".

Lo cierto es que lo que marca el Reglamento General de Vehículos es que hay que activar la baliza.

Las indicaciones de la DGT sobre salir o no del vehículo

Las indicaciones de la DGT son claras en caso de emergencia: "Si tenemos una avería pero podemos continuar la marcha, debemos abandonar lo antes posible los carriles de circulación y dirigirnos hacia la primera salida disponible utilizando el arcén derecho. Si no es posible, nos detendremos en el arcén derecho o en el lugar donde menos molestemos".

Ese es el momento de encender la V16 y colocarla "en el techo o zona visible del vehículo donde alcance nuestra mano".

"No olvidemos activar las luces de emergencia. Acto seguido, valoramos si es seguro salir del vehículo a una zona fuera de peligro sin transitar por la calzada. Pero ojo, si no lo vemos claro, es preferible quedarnos dentro del vehículo con el cinturón de seguridad abrochado hasta que las condiciones permitan salir", señala la Dirección General de Tráfico.