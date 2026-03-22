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Las 12 ciudades españolas en las que ya se venden más casas que en el pico de la burbuja
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Social gathering in Madrid center with the views of the business district of Madrid. Spain.

Las 12 ciudades españolas en las que ya se venden más casas que en el pico de la burbuja

El año pasado se batieron récords en adquisición de viviendas en prácticamente todas las capitales de provincia españolas, superando las cifras de los registros más elevados, hace 20 años. 

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="The Cathedral of Santa Maria of Palma, also La Seu is a Gothic Roman Catholic cathedral located in Palma, Mallorca, Spain.""
Palma de Mallorca, de las más carasPalma de Mallorca es unas de las ciudades que más compra extranjera de vivienda recibe. Se consolida como una de las ciudades más demandadas y también caras, reflejando una alta actividad de compra.Getty Images
alt="alt="High angle full length view of mature salesman shaking hands with mid adult gay couple as they stand on outdoor balcony with view of residential district.""
  Barcelona mantiene su atractivo a pesar de los preciosLos cierres de tratos de compra en Barcelona siguen al alza. De hecho, se mantiene como el segundo principal foco de inversión y compraventa, a pesar de los altos precios de la vivienda en la ciudad.Getty Images
alt="alt="High angle view of Santa Isabel, Zaragoza, Spain. Looking down on beautiful suburban homes, Springtime aerial view. Aerial view of suburban neighbourhood""
  Zaragoza, una demanda imparableEl crecimiento de la construcción continua en Zaragoza. Destaca entre las cinco capitales españolas con mayor presión de la demanda durante 2025.Getty Images
alt="alt="Photo of the city of Madrid, Spain from above""
  Madrid, lidera el rankingLa expansión de la vivienda en la capital de España parece no tener límite. A pesar de os altos precios sigue siendo líder en transacciones, concentrando una parte significativa del total de ventas.Getty Images
alt="alt="Faro de Torrox lighthouse aerial view in Torrox Costa in Malaga Costa del Sol in Andalusia of Spain""
  El último 'boom' de MálagaMálaga destaca por su alta actividad inmobiliaria, atrayendo inversión nacional e internacional, consolidándose como la tercera gran apuesta de España. El clima y la situación geográfica son un imán.Getty Images
alt="alt="Panorama of the historical centre of Seville with Annunciation Church and Cathedral, Spain""
  Sevilla, la atracción de la zona históricaLa capital andaluza es una ciudad con alta demanda y con un elevado volumen de operaciones, principalmente impulsadas por el atractivo de su área metropolitana que tiene una altísima demanda.Getty Images
alt="alt="Elevated vantage point depicting the cityscape of the seaside city of Alicante in southern Spain at sunset. The city is bathed in warm light from the dazzling sunset.""
  Alicante, clave para los extranjerosAlicante resulta en la actualidad una zona clave en la costa mediterránea con alta venta de pisos, especialmente para el mercado de los compradores extranjeros.Getty Images
alt="alt="Panoramic view of Los Gigantes in Tenerife, with white terraced buildings and dramatic cliffside by the ocean.""
  Tenerife, líder en CanariasSanta Cruz de Tenerife lidera la demanda de viviendas dentro del archipiélago en las Islas Canarias, la capital sigue en expansión continua.Getty Images
alt="alt="Murcia, Capital City of Region of Murcia, is one of the biggest cities in Spain""
  Murcia, un mercado muy activoMurcia siempre ha sido una ciudad muy atractiva para los inversiones, pero ahora se posiciona como uno de los mercados más rentables y activos.Getty Images
alt="alt="VALLADOLID, SPAIN""
  El atractivo de Valladolid en augeValladolid se ha posicionado en los últimos años como punto de referencia en la meseta norte con un volumen estable de operaciones de compra y venta.Getty Images
alt="alt="December 23, 2019, a view of the Valencia cathedral with its famous tower known as "Micalet".""
  Valencia, gran rentabilidadValencia aparece destacada por los inversores por su alta rentabilidad, gran crecimiento en ventas y precio al alza. Getty Images
  Bilbao, en expansión, las ventas y preciosTambién la capital vasca cuenta en la actualidad con alta demanda y los precios de las viviendas son cada vez más elevados.Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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