Las altas temperaturas obligan a cancelar la emisión del partido de la selección española en Colón

El partido de fútbol de la selección española de fútbol del Mundial de la FIFA que se celebrará este domingo a partir de las 18 horas no se emitirá en la pantalla gigante habilitada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el punto de encuentro para los aficionados en la plaza de Colón, ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por altas temperaturas.

La decisión ha sido acordada este sábado por la propia RFEF y el Ayuntamiento de Madrid por el intenso calor que se vivirá en la capital en el periodo de la emisión del encuentro con temperaturas que alcanzarán los 39 grados entre las 13 y las 21 horas.

Además, según ha informado el Consistorio en un comunicado se ha elevado el Plan de Actuación ante Altas Temperaturas del Ayuntamiento (Calormad) a su Fase de Emergencia y Situación Operativa 1, tras la elevación del nivel de riesgo por parte de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

Por motivos de seguridad, desde el Consistorio han aconsejado a los aficionados seguirlo en un espacio acondicionado, evitando la exposición exterior al fuerte calor y atendiendo en todo momento las indicaciones que pudieran hacer los servicios de emergencia y de protección civil.

Sugerencias básicas para protegerse ante la ola de calor

"La decisión se adopta con el objetivo de proteger la salud de los asistentes, del personal de organización y de los servicios de apoyo que participan en el evento", ha explicado la RFEF, organizadora, a la vez que ha lamentado "las molestias que esta medida pueda ocasionar".

Frente al calor, recomiendan seguir consejos básicos como refrescarse y beber agua a menudo, mantener la casa o el espacio donde se encuentre fresco, limitar las actividades deportivas o laborales al aire libre, intentar salir por la mañana o al atardecer y por la sombra, utilizar protección solar, gafas de sol, gorras o sombreros, ropa clara, amplia y ligera, y, entre otras, extremar las precauciones con personas de riesgo.