Las tres noticias Huff que no te puedes perder este viernes 26 de septiembre

"¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37,5 horas a la semana?". Estas palabras de Garamendi, presidente de la CEOE (es decir, de los empresarios), han provocado un aluvión de contestaciones, desde Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, los sindicatos y muchíiiisimos trabajadores. Hemos recopilado 37,5 comentarios para ti y te preguntamos en nuestra encuesta: ¿trabajar ese número de horas a la semana te parece suficiente?

Hoy que todos los ojos están puestos en la ONU y Netanyahu, también resuenan y mucho las palabras de Daniel Guzmán sobre el discurso que dio el rey.

La historia detrás del bálsamo labial que comparten abuelas, hijas y nietas y que cuesta menos de 3 euros Nació para hidratar los labios de los trabajadores del campo, pero ha ampliado sus usos cosméticos hasta convertirse en un imprescindible del neceser.

