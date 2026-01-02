Laura, española trabajando en Noruega: "Si me llaman en España para trabajar un domingo me hubiera dado una rabia, pero aquí te pagan un 75% más por ese día"

Laura, una joven española que acaba de empezar a trabajar en Noruega, ha compartirdo un vídeo en su cuenta de TikTok @laurapriiieto donde compara de forma directa las condiciones laborales del país nórdico con las de España.

Su reflexión, sencilla pero contundente, resume una diferencia que muchos emigrantes españoles destacan al cruzar las fronteras: “Si me llaman en España para trabajar un domingo me hubiera dado una rabia, pero aquí te pagan un 75% más por ese día”.

En el vídeo, publicado apenas una semana después de comenzar su nuevo empleo, Laura explica que se encuentra todavía en pleno periodo de adaptación. Lleva siete días trabajando de manera ininterrumpida, desde el lunes hasta el domingo, con jornadas variables que han oscilado entre las cinco, seis y ocho horas diarias. Sin embargo, lejos de mostrarse agotada o descontenta, asegura estar “muy contenta” con la experiencia.

Las condiciones de vivir en Noruega

El ejemplo que pone es claro. El sábado por la tarde le preguntaron si podía trabajar el domingo. En España, reconoce, esa llamada le habría generado frustración. “Mañana domingo tengo que ir a trabajar…”, dice, recreando el sentimiento que habría tenido en su país de origen. En Noruega, sin embargo, la situación cambia por completo: los domingos se pagan con un plus del 75%, algo que transforma por completo la percepción del esfuerzo extra.

Laura detalla que ese día trabajó solo cinco horas, pero que el salario obtenido fue superior a lo que habría ganado en España en dos días y medio de jornada completa. Una comparación que ha generado cientos de comentarios y reacciones en redes sociales, especialmente entre jóvenes que se enfrentan a salarios bajos y horarios poco conciliadores en el mercado laboral español.

Además de las condiciones económicas, la joven también menciona otro aspecto característico de la vida en Noruega: la llamada noche polar. En el momento de grabar el vídeo eran las siete de la tarde y ya era completamente de noche. Lejos de verlo como algo negativo, Laura lo relativiza con humor y pragmatismo. “No pasa nada”, afirma, recordando que en invierno también oscurece temprano en muchas zonas de España, aunque con una gran diferencia: “Aquí al menos voy ganando dinerito”.

Un gran cambio

En el plano personal, Laura también atraviesa cambios importantes. Tras casi tres semanas alojada en un Airbnb, anuncia que se ha mudado a un nuevo piso, un paso más hacia la estabilidad en su nueva vida en el extranjero.

“Primera semana superada”, resume con satisfacción. Más allá del salario base, Laura pone el foco en algo que para ella marca la diferencia: el reconocimiento económico del tiempo y el esfuerzo, incluso en días tradicionalmente reservados para el descanso.