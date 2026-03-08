Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Llama para comprar un abrigo de la talla 48 y acaba llorando: "Si le gusta comer, no es culpa nuestra"
Sociedad

Llama para comprar un abrigo de la talla 48 y acaba llorando: "Si le gusta comer, no es culpa nuestra"

Una mujer italiana denuncia ser víctima de humillación corporal. 

Andrés Senior Duran
Getty Images

El continente europeo se encuentra en temporada invernal. Las condiciones climatológicas varían dependiendo de la zona. Por lo general, en esta época del año, muchas personas acuden a diversas tiendas de ropa para adquirir prendas y abrigarse adecuadamente e intentar evadir el frío.

Los napolitanos no son la excepción; en dicha ciudad, la  temperatura entre diciembre y marzo ronda los 14 grados Celsius durante el día. Sin embargo, a lo largo de la noche, los grados pueden llegar a bajar significativamente, rozando los 5 centígrados. 

Una mujer italiana, que tenía la intención de comprar un abrigo, fue víctima de humillación corporal. Así lo informa el medio local Leggo, a través de uno de sus más recientes artículos. 

El hecho ocurrió el pasado 13 de enero cuando la napolitana estaba navegando en internet y le llamó la atención un gabán, por lo que decidió llamar a la tienda para indagar sobre la disponibilidad del producto.

Cuando la mujer se comunicó con la tienda y comentó que su talla era una 48, el personal de la tienda le respondió de una manera sorprendentemente grosera. "Si eres talla 48, si te gusta comer, no es culpa nuestra", afirmó la persona al otro lado de la línea telefónica.

Las declaraciones de la mujer 

"Fui víctima de humillación corporal", confiesa. La mujer acudió a un par de abogados para hacer respetar sus derechos.  "El silencio significa ser cómplice de esta grosería generalizada, que a veces conduce a tal brutalidad", manifiesta. 

Por medio de los tribunales, la mujer exigió a la gerencia de la tienda una disculpa formal e incluso una compensación económica, alegando que el incidente le generó daño emocional.

Andrés Senior Duran
