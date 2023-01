Lobato deja un firme mensaje tras compartir las palabras más aplaudidas de Chicote en 'El Hormiguero'

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha compartido una reflexión que hizo el cocinero y presentador de Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote, este miércoles en El Hormiguero.

Para promocionar el nuevo programa especial que emitió este jueves Antena 3 sobre cómo es el funcionamiento de algunas residencias de la tercera edad, Chicote acudió al espacio de Pablo Motos. Ahí, mostró cómo es el trato que reciben nuestros mayores con unas palabras que ha querido compartir Lobato.

"No hay nada divertido. Estamos hablando del maltrato clarísimo a personas que han construido la sociedad en la que vivimos. Las tratamos, porque de un modo todos formamos parte de esto, de un modo absolutamente injustificado, innecesario y bastante vil en muchos casos", afirmó el cocinero.

Contó que la pandemia ha sido "la patente de corso" para que ocurran un montón de cosas ahí dentro: "Quisimos volver para ver qué ha pasado y lo que nos hemos encontrado es estremecedor. Comidas de mierda, trato vejatorio y una patente de corso de me da todo lo mismo, esto es un negocio y si me ahorro dos perras en el cuidado y manutención de unas personas que han construido nuestro país, me da lo mismo y me lo ahorro".

El prestigioso cocinero hizo una pregunta que lo define todo: "¿Se puede desayunar, comer, merendar y cenar en el mejor caso por 6 euros?". "Esto tiene que cambiar", sentenció.

Chicote sentenció que "ninguna de esas personas se merece ese caso y esa atención" y recordó que todos vamos a llegar a esas edades. "Después nos va a tocar", señaló el presentador de Atresmedia, que apuntó que la sociedad se olvida de este detalle.

"Nos olvidamos de esto y nos da igual porque estas personas ya no cuentan, ya no trabajan y no forman parte de nuestro escenario general. Solo forman parte de nuestro escenario particular en el caso de tener padres, tíos, etc, pero en el escenario social parece que las personas mayores no cuentan porque están escondidas", remarcó.

Lobato, que ha publicado este vídeo en su perfil de Twitter, ha dejado un firme mensaje: "Esto que contó ayer Alberto Chicote en El Hormiguero no puede seguir pasando más en las residencias de mayores".