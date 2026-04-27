¿Qué era aquello del 'hambre cero'?: la guerra, la sequía y la falta de ayuda la duplican en una década

Merve Necm, 26 años, con discapacidad mental y desnutrición, atendida por su familia en el campo de refugiados de Shati, en Gaza, el 23 de abril de 2026.

Los conflictos, la sequía y la disminución de la ayuda mantendrán el hambre mundial en niveles críticos en 2026, y se prevé que la inseguridad alimentaria empeore en algunos de los países más vulnerables del mundo, según el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias 2026.

La décima edición del Monitor del Hambre, publicado por una coalición de organizaciones humanitarias y de desarrollo, señala que el hambre aguda se ha duplicado en la última década, con dos hambrunas declaradas el año pasado por primera vez en la historia del informe: en Gaza y Sudán.

En total, 266 millones de personas en 47 países y territorios enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda en 2025, mientras que 1,4 millones de personas sufrieron condiciones catastróficas en partes de Haití, Malí, Gaza, Sudán del Sur, Sudán y Yemen.

Sólo en 2025, 35,5 millones de niños en todo el mundo padecieron desnutrición aguda, incluyendo casi 10 millones que sufrieron desnutrición aguda grave.

Según el informe, este año la gravedad de la situación se mantiene crítica, y solo Haití se espera que escape de la peor categoría, la de "catastrófica", gracias a una leve mejora en la seguridad y al aumento de la ayuda humanitaria.

"Ya no vemos sólo crisis temporales, sino crisis persistentes a lo largo del tiempo", afirmó Álvaro Lario, director del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU, que colabora en la elaboración del informe anual.

"El mensaje principal es que la inseguridad alimentaria ya no es un problema aislado, sino que está ejerciendo presión sobre la estabilidad global", declaró a Reuters.

"El mensaje principal es que la inseguridad alimentaria ya no es un problema aislado, sino que está ejerciendo presión sobre la estabilidad global"

La ofensiva de Irán complica las cosas

La guerra entre EEUU e Israel contra Irán ha aumentado la alarma, señaló Lario, advirtiendo que la interrupción prolongada del comercio de energía y fertilizantes podría repercutir en los mercados alimentarios mundiales y agravar el hambre en los países dependientes de las importaciones que ya se encuentran en crisis.

"Incluso si el conflicto en Oriente Medio terminara ahora mismo, sabemos que muchas de las crisis de precios de los alimentos y la inflación se producirán en los próximos seis meses", concluyó.

"Incluso si el conflicto en Oriente Medio terminara ahora mismo, sabemos que muchas de las crisis de precios de los alimentos y la inflación se producirán en los próximos seis meses"

Incluso antes de la presión adicional de esta última guerra, África Occidental y el Sahel ya se perfilaban como regiones que seguirían bajo una fuerte presión este año debido al conflicto y la inflación persistente, especialmente en Nigeria, Malí, Níger y Burkina Faso.

Solo en Nigeria se prevé uno de los mayores aumentos en la inseguridad alimentaria en 2026, con 4,1 millones de personas más que se enfrentarán a la hambruna aguda.

En África Oriental, se espera que la falta de lluvias en gran parte del Cuerno de África agrave el sufrimiento en Somalia y Kenia, donde la sequía, la inseguridad, los altos precios de los alimentos y la reducción de la ayuda humanitaria probablemente exacerben las condiciones.

El informe también advirtió que la financiación humanitaria y para el desarrollo destinada a los sectores alimentarios en crisis disminuyó drásticamente en 2025 y se prevé que siga disminuyendo.

Se estima que la financiación humanitaria para el sector alimentario se redujo en un 39 % el año pasado con respecto a los niveles de 2024, mientras que la asistencia para el desarrollo se contrajo al menos un 15 %.