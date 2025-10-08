Los científicos encuentran en los humanos la clave para detener el veneno de múltiples serpientes mortales

Los anticuerpos de un donante humano con hiperinmunidad autoinducida al veneno de serpiente ha sido la clave para desarrollar el antiveneno de mayor eficacia hasta la fecha. Lo han logrado científicos dirigidos por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que han avanzado así en la protección contra especies como la mamba negra, la cobra real y la serpiente tigre en ensayos con ratones.

Las mordeduras de serpiente se cobran cada año entre 81.000 y 138.000 vidas, según la Organización Mundial de la Salud. Esta añade que las víctimas suelen vivir en zonas rurales y aisladas con difícil acceso a un antídoto. Actualmente, los antídoto tradicionales son específicos para cada especie, costosos y difíciles de producir, según ha señalado el medio The Times of India.

El reciente avance supone un nuevo enfoque "prometedor", según el mismo medio. El antiveneno combina anticuerpos protectores y un inhibidor de moléculas pequeñas, abriendo el camino hacia un antisuero universal, según describen los investigadores en la revista Cell de Cell Press.

"El donante, durante casi 18 años, se había sometido a cientos de mordeduras y autoinmunizaciones con dosis crecientes de 16 especies de serpientes muy letales que normalmente matarían a un caballo", explicó el primer autor, Jacob Glanville, director ejecutivo de la compañía estadounidense Centivax, Inc.

Después de que el donante, Tim Friede, aceptara participar en el estudio, los investigadores descubrieron que al exponerse durante tantos años al veneno de varias serpientes había generado anticuerpos efectivos contra varias neurotoxinas de serpientes a la vez. "Lo emocionante del donante fue su historial inmunitario único. No solo creó potencialmente estos anticuerpos ampliamente neutralizantes, sino que, en este caso, podría dar lugar a un antiveneno de amplio espectro o universal", expresó Glanville.

"El producto final contemplado sería una combinación única de antiveneno o, potencialmente, dos: una para los elápidos y otra para los vipéridos, ya que en algunas zonas del mundo solo existe una combinación", detalló el autor principal, Peter Kwong, profesor de Ciencias Médicas en el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia y exmiembro de los Institutos Nacionales de Salud.

El otro objetivo principal es contactar con fundaciones filantrópicas, gobiernos y compañías farmacéuticas para apoyar la fabricación y el desarrollo clínico del antiveneno de amplio espectro.