Los expertos apuntan cuál es el 'piso dorado' de los edificios que más atrae a los inversionistas

En el competitivo mercado inmobiliario hay un concepto que no para de ganar fuerza entre compradores e inversores: el llamado "piso dorado". Este término se refiere a los niveles intermedios de los edificios residenciales, especialmente entre las plantas 10 y 20, considerados los más equilibrados en cuanto a luz natural, ventilación, vistas y confort térmico.

Algunos expertos en arquitectura de países como China, India y varias naciones europeas coinciden en que estos pisos ofrecen una experiencia habitacional superior. A diferencia de los niveles más bajos, que suelen estar expuestos al ruido urbano y a la acumulación de polvo, o los más altos, que enfrentan temperaturas extremas, fuertes vientos y mayores costes de mantenimiento, los pisos intermedios logran una armonía ideal entre comodidad y funcionalidad.

Además, estudios como el realizado por el portal inmobiliario MagicBricks en India revelan que la mayoría de los compradores prefieren estos niveles por su iluminación constante, menor exposición al ruido y mejor circulación del aire.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Algunos mitos persisten, como la creencia de que los pisos entre el 8 y el 12 acumulan más polvo, una afirmación que carece de respaldo científico. También se ha popularizado el término "piso fénix", que hace referencia al nivel justo debajo del último, valorado por sus vistas sin los inconvenientes del calor o el viento excesivo.

Los especialistas advierten que, al elegir un piso en un condominio, es importante evitar ciertos niveles que, aunque puedan parecer atractivos, presentan dificultades para la reventa o implican mayores gastos a largo plazo.

En definitiva, el "piso dorado" no es solo una cuestión de feng shui o estética, sino una elección respaldada por criterios técnicos y de habitabilidad. Si vives entre los pisos 10 y 20, podrías estar disfrutando del mejor lugar del edificio sin saberlo.