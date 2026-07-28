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Los países más pacíficos del mundo: esta es la posición de España
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Un tranvía en la ciudad Suiza de Zúrich.

Los países más pacíficos del mundo: esta es la posición de España

El Global Peace Index 2026 vuelve a situar a Europa como la región con mayor presencia entre los primeros puestos, aunque Asia y Oceanía también cuentan con países que destacan por su estabilidad y seguridad.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Vista panorámica de Reikiavik, Islandia.""
1. IslandiaLidera el ranking mundial gracias a su extraordinaria seguridad, estabilidad política y unos índices de criminalidad entre los más bajos del mundo.Getty Images
alt="alt="La ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda""
  2. Nueva ZelandaDestaca por la fortaleza de sus instituciones, su cohesión social y un entorno especialmente seguro para residentes y visitantes.Getty Images
alt="alt="Una vistas panorámicas de la ciudad Ginebra, en Suiza""
  3. SuizaSu tradicional neutralidad, estabilidad política y elevada calidad de vida la mantienen entre los países más pacíficos del planeta año tras año.Getty Images
alt="alt="El lago Bled en Eslovenia""
  4. EsloveniaCombina estabilidad institucional, bajos niveles de delincuencia y un alto grado de seguridad ciudadana, consolidándose entre los primeros puestos.Getty Images
alt="alt="El puente Ha'penny en Dublín en Irlanda""
  5. IrlandaSobresale por su estabilidad social, la confianza en sus instituciones y unos reducidos niveles de violencia e inseguridad.Getty Images
alt="alt="Village Hallstatt on Lake Hallstatt in autumn""
  6. AustriaMantiene una larga tradición de estabilidad, seguridad ciudadana y una alta calidad de vida, lo que la sitúa entre los países más tranquilos del mundo.Getty Images
  7. PortugalEs uno de los países más seguros de Europa gracias a su baja criminalidad, estabilidad y un clima de convivencia muy consolidado.Alexandr Spatari- Getty Images
alt="alt="Marina Bay (Singapur)""
  8. SingapurSu estricto cumplimiento de las leyes, la eficacia de sus instituciones y la baja delincuencia lo convierten en un referente mundial de seguridad.Getty Images
  9. FinlandiaDestaca por la confianza de la población en las instituciones, su estabilidad social y unos elevados estándares de bienestar y seguridad.Getty Images
alt="alt="Distrito de Dotonbori de noche, Osaka, Japón""
  10. JapónCierra el 'top 10' gracias a sus bajos índices de delincuencia, el respeto por las normas y un elevado nivel de orden público y estabilidad.Getty Images
alt="alt="La Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España.""
  España, top 27Aunque queda fuera del 'top 10', ocupa el puesto 27 del Global Peace Index 2026 y se mantiene entre los países mejor valorados gracias a su seguridad, estabilidad institucional y reducida tasa de criminalidad.Anadolu via Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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