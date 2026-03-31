Los zoólogos de Ucrania y Polonia coinciden: la evolución de los perros callejeros en Ucrania en tiempo real es una de las pruebas más perturbadoras de lo que el conflicto le hace a la naturaleza

Un perro callejero permanece en la carretera el 23 de marzo de 2026 en Druzhkivka, Ucrania.

La guerra no solo transforma ciudades, infraestructuras o vidas humanas. También está cambiando, en tiempo real, la evolución de los animales. Y uno de los ejemplos más impactantes se está viendo en Ucrania, donde los perros callejeros están adaptándose de forma acelerada a un entorno extremo.

Cuanto más cerca de la línea del frente, más evidente es el cambio. En las zonas bombardeadas y prácticamente vacías de civiles, los perros ya no son como antes: son más pequeños, más jóvenes, más ágiles y se mueven en grupo. Su aspecto empieza a recordar al de los perros salvajes, con rasgos más cercanos a los lobos, una transformación que parece estar directamente ligada a su supervivencia.

Una evolución en directo en plena guerra

Estas conclusiones proceden de un estudio publicado en la revista científica Evolutionary Applications, basado en más de diez meses de investigación sobre el terreno entre 2023 y 2024. Los científicos analizaron 763 perros callejeros en nueve regiones de Ucrania, en uno de los pocos trabajos que documentan en tiempo real cómo un conflicto armado impacta en la fauna.

El equipo, formado por investigadores ucranianos y polacos y liderado por la zoóloga Mariia Martsiv, dividió el país en tres zonas: áreas seguras, zonas bombardeadas y regiones de combate. A través de fotografías, muestras biológicas y datos recogidos por voluntarios, veterinarios e incluso soldados, pudieron analizar tamaño, edad, estado de salud y características físicas de los animales.

En las zonas más cercanas al frente, los datos revelan un patrón claro: predominan perros de entre 20 y 40 centímetros, con pelo corto, color fawn (marrón claro), orejas erguidas y estructuras corporales más eficientes para sobrevivir. Rasgos que no son casuales.

La selección natural más dura

Según los investigadores, lo que está ocurriendo es un proceso de selección natural acelerada. "Los conflictos pueden actuar como factores de selección natural fuerte y rápida", advierte el estudio, con efectos comparables a grandes catástrofes naturales.

La lógica es contundente. En un entorno donde escasea la comida, los animales más pequeños tienen ventaja: necesitan menos recursos para sobrevivir. Además, su tamaño les permite moverse más rápido, esconderse mejor y evitar peligros.

Uno de los factores más extremos tiene que ver con la propia guerra: las minas. Los perros grandes tienen más probabilidades de activarlas por su peso, mientras que los más pequeños pueden pasar desapercibidos. "Los que están adaptados sobreviven. Los que no, no", resume la propia Martsiv.

Nuevos hábitos en un entorno extremo

El cambio no es solo físico. También lo es el comportamiento. Algunos perros siguen dependiendo de soldados o civiles que les alimentan, pero otros están desarrollando una mayor autonomía: cazan, comen plantas o incluso carroña.

En los casos más extremos, se han documentado perros alimentándose de cadáveres humanos, una consecuencia directa del contexto de guerra y de la falta de recursos. Además, su presencia cerca de posiciones militares puede suponer un riesgo añadido, ya que pueden delatar ubicaciones ante drones enemigos.

Una alerta sobre el impacto ambiental

Para los científicos, este fenómeno va mucho más allá de los perros. Es una señal clara del impacto que la guerra tiene sobre los ecosistemas. La destrucción ambiental, a menudo invisible, se convierte en otro frente más del conflicto.

"Podemos empezar a medir las pérdidas en biodiversidad, y son enormes", advierte Martsiv. Y lo más preocupante es que aún queda mucho por descubrir, ya que muchas zonas siguen siendo inaccesibles.

La imagen de estos perros, adaptándose a la guerra para sobrevivir, deja una conclusión incómoda: cuando el ser humano destruye su entorno, la naturaleza no desaparece… cambia. Y lo hace, a veces, de formas tan rápidas como perturbadoras.