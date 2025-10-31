Encuesta | Seas boomer, gen z o de la generación que seas, ¿qué te da más miedo?

El HuffPost ha salido a la calle para realizar un sondeo muy apropiado para estas fechas. En Halloween, pero también más allá de estos días, ¿qué es lo que realmente hace que te eches a temblar? Hay diversidad de opiniones entre las que ha recabado nuestra compañera Andrea Cadenas, preguntando a personas de distintas generaciones, como a los 'boomer' o la 'gen z'.

Pero también queremos que nos cuentes tu opinión, seas de la generación que seas. Por esto te proponemos este sencillo y rápido test para conocer qué te da más miedo de las siguientes cuestiones. ¡No lo dudes y hazlo en solo unos minutos!

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestro test)