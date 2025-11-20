Emanuele, fontanero italiano trabajando en España: "Facturo 1.900, 1.500, 900 euros... Depende del día"

Trabajar en otro país es una experiencia transformadora que implica una combinación de grandes oportunidades y desafíos significativos. Ofrece crecimiento personal y profesional, pero también requiere una importante capacidad de adaptación cultural y emocional. Pero hay quien lo encaja todo con un ánimo de aplaudir.

Es el caso de un fontanero italiano llamado Emanuele Armeli Moccia, que lleva trabajando en España desde el año 2017, y que a través de su cuenta de TikTok traslada el día a día de su labor. Explica lo que hace y cómo lo hace y pone contexto, comparando cómo es el ejercicio de su profesión en su país de origen y en el nuestro, que ya es el suyo.

Y la verdad es que se aprende mucho consultando su cuenta, ema.fontanera.val (Ema Fontanería Valencia), que además es amena y divertida. Este joven autónomo expone cómo calcula los presupuestos de sus trabajos o cómo desatasca un inodoro, da consejos para cuidar mejor las instalaciones de casa y hasta ofrece formación a quien quiera seguir sus pasos.

Son muchos los usuarios que le preguntan por la parte económica, por lo que gana con su empleo, y él responde sin cortapisas: hay días en los que factura más dinero que el salario mensual de muchos trabajadores españoles. "1900, 1.500, 900 euros... Depende del día", explica a sus casi 11.000 seguidores en la red de vídeos. Pone casos concretos: "Hoy he trabajado 12 horas seguidas y he facturado 2.540 euros por una única factura", dice en una de sus grabaciones. No era un problema menor, que diría Mariano Rajoy, sino una puesta a punto completa de un baño y un problema que hacía que no hubiera agua caliente y que tampoco funcionaran algunos lavabos. Una tarea que SuperMario no siempre logra afrontar con éxito, pero Emanuele sí.

Emanuele es muy sincero, en esos vídeos que se graba sobre el terreno o entre trabajo y trabajo, a la hora de exponer que es muy complicado calibrar los precios de su tarea, que él ha aprendido a base de práctica, "sudando y perdiendo dinero, porque, sí, señores, se pierde dinero", reconoce. Pero poco a poco se aprende a calcular lo que valen los materiales, los desplazamientos o la propia mano de obra. Contando todo ello, que trabaja más de medio día y que luego tiene que pagar impuestos y la cuota de autónomos, lo que le resta no es tan estratosférico como parece, afina.

Pone números, porque aunque sabe que es un tema "espinoso, delicado", le gusta ser directo: sus desplazamientos cuestan 30 euros más IVA si son en su ciudad (Valencia, en este caso), y hasta 80 si son fuera; un desatasque normal le añade a eso 110 euros, lo mismo que poner un termo (si lo tiene que comprar él, va claramente aparte), y un cambio de grifo son 50. Otros arreglos puntuales, como una reparación o una fuga, hay que valorarlas en el caso de cada cliente, según la gravedad. Él atiende de todo, de particulares a negocios.

Reconoce que no para de trabajar y lamenta que se están perdiendo los trabajos manuales, por lo que anima a más personas, esas que le dejan cientos de comentarios en sus vídeos, a que se animen a trabajar en su campo. "Gracias a mí mucha gente se está animando a aprender ese oficio. Lo hago para que vean que hay trabajo y que no te mueres de hambre", comenta en uno de sus vídeos. También añade que actualmente hay pocos fontaneros que "cumplen, que hacen el trabajo bien y que te quitan el marrón".

En su caso, dice, la base es ser "profesional" y "honesto".