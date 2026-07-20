La otra cara del turismo masivo en Mallorca: así actúan los carteristas en plena temporada alta

Protestas contra el turismo de masas en la playa El Arenal en Mallorca en agosto de 2024.

El verano vuelve a llenar de visitantes algunos de los destinos más populares de Europa, Pero la masificación no solo trae playas abarrotadas, largas colas o problemas de convivencia; también aumenta el riesgo de pequeños delitos que encuentran en las grandes concentraciones de turistas un escenario perfecto para actuar.

En paralelo, las redes sociales se han convertido en el escaparate donde estas situaciones se difunden en cuestión de horas. Vídeos grabados por testigos y compartidos miles de veces sirven tanto para denunciar comportamientos como para alertar a otros viajeros sobre los riesgos que pueden encontrarse durante sus vacaciones.

Vídeos virales ponen el foco en Mallorca

Varios vídeos difundidos en redes, en los que pueden verse a presuntos carteristas actuando contra visitantes en distintos puntos de la isla, han vuelto a situar a Mallorca en el centro del debate sobre la seguridad de los turistas durante la temporada alta.

Uno de los vídeos, publicado por el Mallorca Daily Bulletin, muestra cómo un grupo de jóvenes se acerca a una pareja de ancianos cerca de Palma. En las imágenes, uno de ellos parece sustraer objetos del bolsillo de un hombre mayor mientras este permanece distraído, sin percatarse de lo que ocurre.

Otro vídeo, grabado en las inmediaciones de la catedral de Palma, recoge el momento en el que dos jóvenes presuntamente extraen la cartera del bolso de una mujer de edad avanzada mientras pasea por la zona.

La masificación, un escenario propicio

Mallorca continúa siendo uno de los grandes reclamos turísticos del Mediterráneo junto a Ibiza y Menorca. La isla recibió alrededor de 13,5 millones de visitantes en 2025, una cifra que vuelve a alimentar el debate sobre el impacto del turismo masivo.

Para Ángel Castellanos, experto en viajes y presentador del canal de YouTube The Tour Guy, los delincuentes no eligen a sus víctimas únicamente por la edad. El experto explica que suelen fijarse en personas distraídas, cargadas con bolsas, poco familiarizadas con el entorno o con menor capacidad de reacción.

El experto también advierte de que quienes consumen alcohol en zonas de ocio nocturno pueden resultar especialmente vulnerables, al reducirse su capacidad para detectar lo que ocurre a su alrededor.

Cómo reducir el riesgo durante las vacaciones

Castellanos atribuye el aumento de este tipo de delitos, en parte, a la recuperación del turismo internacional, que ya supera los niveles previos a la pandemia en buena parte de Europa.

Entre sus recomendaciones figura utilizar bolsos cruzados con sistemas antirrobo, guardar los objetos de valor en bolsillos delanteros con cremallera y evitar dejar el teléfono móvil sobre las mesas de bares o cafeterías.

Aunque el experto en viajes recuerda que hay un aspecto que debe ser clave, nos encontremos donde nos encontremos: mantener la atención sobre el entorno, algo que insiste en que sigue siendo “la medida más eficaz para reducir el riesgo”.

Pese a estos episodios, el experto insiste en que los viajeros no deberían renunciar a visitar Mallorca. "Es uno de los mejores destinos de verano de Europa", asegura, al tiempo que recuerda que la clave no pasa por evitar determinados lugares, sino por viajar con mayor precaución y estar atento a las pertenencias en los espacios más concurridos.