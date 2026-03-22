Paola, camarera latinoamericana en España: "Puedes empezar en 1.000 euros y llegar a 1.600 euros, pero es un trabajo muy intenso"

Gran parte de la sociedad percibe la industria de la hostelería como un sector sumamente sacrificado, arduo y a menudo marcado por la precariedad. Por este motivo, no son pocos los que huyen de este tipo de empleos. Sin embargo, hay quienes deciden adentrarse en las trincheras de los bares y restaurantes y consiguen acabar prosperando.

Paola Luna, una joven cubana que reside en España y que cuenta con cuatro años de experiencia en el sector hostelero, es un claro ejemplo de esta resiliencia. A través de su canal de YouTube, la caribeña ha querido compartir con sus seguidores la realidad sin filtros de ganarse la vida con la bandeja en la mano.

Un inicio complejo

Paola confiesa que sus primeros pasos en esta profesión no fueron precisamente un camino de rosas. Sin embargo, desde el minuto uno tuvo clarísimo que, de alguna manera, debía empezar a forjar su futuro laboral en su nuevo país.

"Al principio, los sueldos no van a ser altos. Recuerdo que en ese momento lo importante para mí no era tanto lo que iba a ganar, sino el poder empezar a hacer algo", sostiene.

La joven lanza un mensaje directo para quienes están en su misma situación: "La cruda realidad es que cuando emigras te toca aceptar trabajos que no son el que tú soñabas, pero son los que te van a permitir ir dando pasitos hasta llegar a donde quieres; por algo hay que empezar", complementa.

La realidad de los sueldos en la hostelería

La trabajadora subraya que la banda salarial en este sector no es fija y puede oscilar enormemente en función de múltiples variables. "Los salarios pueden variar muchísimo dependiendo de varias cosas. El tipo de restaurante, la ciudad, la cantidad de horas que trabajas, la experiencia que tengas y el rango en que estés trabajando", detalla.

Poniendo cifras sobre la mesa, la joven es muy clara: "Puedes empezar en 1.000 euros y llegar a 1.600 euros, pero es un trabajo muy intenso", complementa.

Paola apunta que, con el paso del tiempo y tras coger experiencia, sus condiciones laborales han mejorado significativamente. Para lograr este ascenso, asegura que tener una buena disposición y una ambición constante por crecer dentro de la industria han sido claves en su éxito personal.

"Quiero ser sincera con algo y es que el dinero no llega sin esfuerzo. Si decides hacerlo bien, puedes crecer muchísimo y tener muchas oportunidades. No te conformes, estudia, aprende, interésate, cámbiate de lugar; la hostelería es superamplia", aconseja.

"Cada etapa de la vida tiene un propósito. Si estás en un trabajo que no es exactamente el de tus sueños, no significa que estás en el lugar equivocado; puede ser simplemente la etapa que te va a ayudar a construir lo que viene después", concluye.