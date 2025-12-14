Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Paula, estudiante española que contaba coches en Holanda: "Te pagaban 150 euros al día por no hacer absolutamente nada"
Paula, estudiante española que contaba coches en Holanda: "Te pagaban 150 euros al día por no hacer absolutamente nada"

Una forma fácil de ganar dinero siendo estudiante.

Una fila de coches, uno detrás de otro
Una fila de coches, puestos uno detrás de otro.Getty Images

Para muchos jóvenes, estudiar en el extranjero implica aprender a cuadrar horarios, gastos y, a menudo, buscar trabajos que les permitan mantenerse sin renunciar a la vida universitaria. Cuando eres estudiante, casi cualquier empleo sirve si ayuda a llegar a fin de mes, y la creatividad suele abrir la puerta a oficios tan inesperados como bien pagados. Este es el caso de Paula, una estudiante española en Holanda que le pagaban por contar coches.

Paula, conocida en redes como @miniveorra, cuenta en una publicación cómo compatibilizó sus estudios en los Países Bajos con un trabajo poco habitual. "Te pagaban 150 euros al día por no hacer absolutamente nada", asegura atónita. La oferta, publicada por el propio Gobierno neerlandés, se enmarca dentro de los puestos de trabajo dirigidos exclusivamente para estudiantes y personas en situación de desempleo.

“Nos apuntamos sin saber muy bien lo que era”, confiesa entre risas hablando de ella y su mejor amiga. Al poco después, descubrieron que el trabajo implicaba coger un vehículo provisto por la empresa, desplazarse hasta un punto asignado y registrar el paso de coches durante la jornada. Lo sorprendente fue darse cuenta de que nadie supervisaba realmente su labor, lo que les permitió aprovechar esas horas para explorar las ciudades y los pueblos.

“El trabajo de mi vida”

Según el testimonio, ella y su mejor amiga aprendieron pronto a optimizar la jornada. “La gente no va a contar coches. Si te dan un coche durante 10 horas para ir a Ámsterdam, no te vas a sentar en una calle a contar coches todo el día”, asegura. En su lugar, calculaban estimaciones aproximadas a partir de la afluencia de gente en la zona y rellenaban el informe final en base a ese cómputo.

Eso les dejaba tiempo libre para visitar la ciudad, hacer turismo o incluso aprovechar para combinarlo con otros trabajos online que les permitieran aumentar sus ingresos. “Era un poco trampa, ¿pero con 19 años quién se iba a pasar 10 horas contando vehículos?”, resume. La creadora admite que en ocasiones llegó a declarar números imposibles y plantea la hipótesis de que la administración no realizaba un control exhaustivo de los informes.

“Mi teoría conspiratoria es que a ellos les da absolutamente igual”, relata. El salario y la flexibilidad del puesto convirtieron la experiencia en, según ella, “el trabajo de mi vida” para una estudiante con carné de conducir. Para los estudiantes que emigran en busca de ingresos rápidos, el atractivo económico puede pesar más que las condiciones de control o la calidad metodológica del propio estudio.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 