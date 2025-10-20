Piden tener cuidado con la comida para pájaros: es una imagen desconocida para huéspedes peligrosos en el jardín

Lo que parece una acción inocente y entrañable —colocar comida para aves en el jardín— puede convertirse en un problema de salud pública si no se hace con precaución. Según advierte la Asociación Regional para la Protección de las Aves (LBV) del Estado de Baviera, el alimento para pájaros, especialmente si se deja en exceso o en lugares accesibles, puede atraer a huéspedes indeseados como ratas y otros roedores, generando focos de insalubridad y desequilibrio ecológico.

Este fenómeno no es exclusivo de Alemania. En ciudades como Madrid, el Ayuntamiento ha desarrollado programas específicos para el control de plagas urbanas, incluyendo roedores, cucarachas y aves como las palomas. Desde Madrid Salud se recomienda extremar la limpieza de jardines y espacios públicos, evitar encharcamientos, sellar grietas en muros y estructuras, y retirar rápidamente restos de comida o fruta sobremadurada que puedan atraer animales no deseados.

Alimentación responsable de aves

Utiliza comederos cerrados: Los modelos que impiden el acceso a animales grandes o terrestres son más seguros.

Evita el exceso de comida: Coloca solo la cantidad que las aves puedan consumir en pocas horas.

Limpia regularmente: Mantén los comederos limpios y desinfectados para evitar la proliferación de bacterias.

Ubicación estratégica: Coloca los comederos lejos del suelo y de zonas húmedas o con vegetación densa.

No alimentar en verano: La LBV recomienda limitar la alimentación a los meses fríos, cuando las aves tienen más dificultades para encontrar alimento natural.

Además, si se detecta una plaga en espacios públicos, el Ayuntamiento de Madrid dispone de un servicio de atención ciudadana para reportar incidencias, y recuerda que la eliminación de nidos o avisperos debe ser realizada exclusivamente por profesionales.