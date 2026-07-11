Rebecca, madre estadounidense afincada en Madrid: "No saber no tiene por qué ser un callejón sin salida. A veces solo necesitas saber qué pregunta hacer"

Rebecca Cretella es una estadounidense que hace nueve meses se mudó junto a su familia de cuatro miembros desde el estado de Connecticut (EEUU) a Las Rozas (Madrid). Desde entonces, están tratando de adaptarse al cambio que supone vivir en España respecto a hacerlo en el país norteamericano.

En esa labor de aprendizaje está desempeñando un papel clave Claude, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por la empresa Anthropic. El sistema conversacional está ayudando a Rebecca tanto a superar las barreras idiomáticas como a resolver trámites administrativos.

Tal y como ha explicado la estadounidense en un artículo en Business Insider, en las últimas semanas ha usado el mencionado asistente de inteligencia artificial para, entre otras cosas, "entender una carta de inspección de la Agencia Tributaria sobre un paquete que nuestro vecino nos había enviado meses antes".

No obstante, Rebecca Cretella no es la única que usa Claude en el día a día. También lo hacen sus dos hijos de 7 y 10 años, respectivamente. El primero de ellos no entiende lo que es Claude y lo asemeja a "una especie de máquina mágica de respuestas".

En ese sentido, la mujer ha explicado que, junto a su hijo de 7 años, "en el autobús de camino al colegio, cuando quiere saberlo todo sobre los diamantes, lo abro y profundizamos juntos en el tema. Él hace preguntas, yo le leo las respuestas y estas le suscitan más preguntas. No tiene ni idea de en qué consiste la tecnología. Solo sabe que puede obtener respuestas a todas las cosas que le intrigan".

Ayuda para escribir una novela (pero a su manera)

Por su parte, el niño de 10 años sí que sabe lo que es el sistema conversacional desarrollado por Anthropic. "Recientemente, lo hemos usado juntos por primera vez para algo importante para él. Quiere escribir una novela de fantasía; ya la tiene toda planeada en su cabeza. Pero es perfeccionista, y la distancia entre la gran idea y el libro terminado de 30.000 palabras le parecía insuperable. Podía visualizarlo, pero no veía los pasos a seguir, y eso le paralizaba. Así que le dije que Claude podría ayudarle", ha detallado Rebecca.

No obstante, lo que a la madre estadounidense le ha aportado satisfacción es que su hijo de 10 años no se ha limitado a seguir las instrucciones ofrecidas por la inteligencia artificial. "No aceptó a ciegas lo que le ofrecía la herramienta. Pensó de forma crítica, se quedó con lo que le parecía lógico y descartó lo que no. La hoja de ruta no escribió su novela. Simplemente le allanó el camino para que él pudiera hacerlo", ha indicado la estadounidense.

La conclusión que ha extraído del uso que sus hijos le están dando a la inteligencia artificial es que "no saber algo no tiene por qué ser un callejón sin salida. A veces solo hace falta saber cuál es la pregunta correcta que hay que hacer".