Paula Marrero, nutricionista: "El problema no siempre es cuánta B12 ingerimos, sino cuánta somos capaces de absorber"

La vitamina B12 suele asociarse casi exclusivamente a las personas vegetarianas o veganas, pero la realidad es mucho más amplia. Según explica la dietista-nutricionista Paula Marrero, quien advierte de que el riesgo de déficit no depende únicamente de la alimentación, sino también de la capacidad del organismo para absorber esta vitamina esencial.

"El problema no siempre es cuánta B12 ingerimos, sino cuánta somos capaces de absorber", resume la especialista, que insiste en que muchas personas omnívoras, especialmente a partir de los 50 años, pueden presentar niveles insuficientes pese a consumir carne con frecuencia.

La carne no siempre garantiza unos niveles adecuados

Según explica Marrero, con el paso de los años el estómago produce menos ácido, un elemento fundamental para liberar la vitamina B12 de los alimentos. Como consecuencia, una persona puede mantener una dieta rica en productos de origen animal y, aun así, absorber solo una pequeña parte de esta vitamina.

A este grupo se suman quienes toman omeprazol durante largos periodos, personas que han pasado por una cirugía gástrica o bariátrica y quienes siguen dietas vegetarianas, veganas o flexitarianas. La nutricionista estima que, teniendo en cuenta todos estos perfiles, entre un 20% y un 25% de la población española podría necesitar suplementación para prevenir o corregir un déficit de vitamina B12.

Persona tomando suplementos de vitamina B12. Getty Images

Una "hucha" que termina vaciándose

Para explicar cómo evoluciona esta carencia, Marrero compara la vitamina B12 con un hucha. Las personas que durante años han consumido abundantes alimentos de origen animal pueden disponer de reservas suficientes durante bastante tiempo. Sin embargo, si esas reservas dejan de reponerse o la absorción disminuye, la "hucha" acaba vaciándose.

El problema, advierte, es que los síntomas suelen aparecer cuando el déficit ya es importante. Uno de los primeros signos de falta de vitamina B12 es una fatiga persistente que va más allá del cansancio habitual.

La especialista explica que esta vitamina resulta imprescindible para fabricar glóbulos rojos sanos, responsables de transportar el oxígeno a músculos y cerebro. Cuando escasea, el organismo dispone de menos capacidad para producir energía y aparece un agotamiento profundo.

Por ello, ante la sospecha de un déficit recomienda realizar una analítica que no se limite a medir la vitamina B12 total, sino que incluya marcadores como la holotranscobalamina, el ácido metilmalónico o la homocisteína, que permiten valorar la vitamina B12 activa.

Comprimidos de vitamina B12. AKARADECH MARK II

Más vitamina no significa más energía

Marreo también desmonta la idea de que tomar suplementos de vitamina B12 no aumenta la energía si los nieves ya son normales. Explica que la suplementación ayuda cuando existe una carencia, pero añadir cantidades superiores a las que el organismo necesita no mejora el rendimiento físico.

Al tratarse de una vitamina hidrosoluble, el exceso se elimina por la orina. Si a una persona le falta B12, suplementarse puede reducir el cansancio. Pero si ya tiene niveles adecuados, "el organismo simplemente eliminará el exceso", señala.

Otro de los aspectos que genera confusión es su procedencia. Aunque tradicionalmente se asocia a los alimentos de origen animal, Marrero recuerda que la vitamina B12 no es de origen animal, sino bacteriano. Los animales la incorporan a través de microorganismos presentes en la cadena alimentaria y posteriormente la almacenan en sus tejidos, motivo por el que los alimentos de origen animal contienen esta vitamina.