El arma silenciosa con la que Ucrania está obligando a Rusia a proteger miles de kilómetros de territorio

Durante los primeros meses de la invasión, el objetivo principal de ambos ejércitos era ganar terreno. Tanques, artillería y grandes ofensivas marcaban el ritmo de la guerra. Más de tres años después, el conflicto ha cambiado por completo.

Ahora, una parte creciente de la estrategia ucraniana consiste en golpear objetivos situados a cientos e incluso miles de kilómetros del frente, obligando a Rusia a repartir sus sistemas de defensa por un territorio inmenso.

Los drones de largo alcance se han convertido en una de las herramientas más eficaces de Ucrania. Su misión ya no consiste únicamente en destruir material militar, sino también en atacar refinerías, depósitos de combustible, aeródromos, centros logísticos y fábricas vinculadas a la industria de defensa, infraestructuras consideradas clave para sostener el esfuerzo bélico ruso.

Este cambio de estrategia está obligando al Kremlin a dedicar cada vez más recursos a proteger instalaciones alejadas del campo de batalla.

Una guerra que ya no se libra solo en el frente

Los ataques contra infraestructuras energéticas rusas se han intensificado durante los últimos meses. El objetivo es reducir la capacidad logística del país y dificultar el suministro de combustible necesario tanto para el ejército como para sectores estratégicos de la economía.

Según diversos analistas militares, esta estrategia busca elevar el coste de la guerra para Moscú sin necesidad de conquistar territorio. Cada refinería, depósito o instalación industrial dañada obliga a movilizar recursos para reparar los desperfectos, reforzar la seguridad y desplegar nuevos sistemas antiaéreos.

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado una reorganización de las operaciones de largo alcance para potenciar este tipo de ataques, considerados cada vez más relevantes dentro de la estrategia militar del país.

Expertos consultados por distintos medios internacionales coinciden en que la capacidad de alcanzar objetivos situados a gran distancia constituye uno de los principales cambios del conflicto durante este año.

El gran problema para Rusia: proteger un territorio gigantesco

A diferencia de otros conflictos recientes, Rusia debe defender un territorio que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Eso implica proteger refinerías, puertos, aeródromos, fábricas de armamento, centros logísticos y otras infraestructuras críticas distribuidas por todo el país.

Cada nuevo ataque obliga a redistribuir baterías antiaéreas, radares y personal especializado. Los expertos recuerdan que ningún sistema defensivo puede cubrir de forma permanente todas las instalaciones estratégicas de un país de estas dimensiones.

Además, muchos de los drones empleados en estas operaciones son relativamente baratos en comparación con los misiles interceptores necesarios para derribarlos. Esa diferencia de costes convierte este tipo de ofensivas en una herramienta especialmente eficaz desde el punto de vista económico.

Los ataques también generan incertidumbre entre la población y afectan a la actividad de sectores estratégicos, especialmente cuando alcanzan instalaciones relacionadas con el combustible o el transporte.

Mucho más que un ataque militar

Los efectos de esta nueva estrategia van más allá del plano estrictamente militar. Los ataques sobre infraestructuras energéticas pueden alterar la producción industrial, complicar la distribución de combustibles y aumentar la presión sobre determinadas regiones.

En las últimas semanas, varias instalaciones vinculadas al sector energético ruso han vuelto a ser objetivo de drones ucranianos. Aunque las autoridades aseguran que los sistemas de defensa interceptan buena parte de los aparatos, algunos ataques han logrado alcanzar sus objetivos, obligando a realizar trabajos de reparación o a suspender temporalmente determinadas operaciones.

Este tipo de acciones también persigue un efecto psicológico. Cada ataque demuestra que zonas alejadas del frente pueden convertirse en escenarios del conflicto, obligando a mantener un elevado nivel de vigilancia sobre miles de kilómetros de territorio.

Los drones cambian la forma de entender la guerra

La evolución tecnológica está modificando profundamente la manera en la que se desarrollan los conflictos modernos. Si durante décadas la superioridad dependía principalmente del número de tanques, aviones o piezas de artillería, ahora pequeños drones relativamente económicos pueden poner en aprietos a instalaciones estratégicas valoradas en cientos de millones de euros.

Esta transformación obliga tanto a Rusia como a Ucrania a adaptar continuamente sus tácticas. Mientras Kiev apuesta por ampliar su capacidad para atacar objetivos lejanos, Moscú se ve forzado a reforzar sus defensas en una superficie inmensa, desviando recursos que anteriormente se concentraban en el frente.

Los analistas consideran que esta tendencia continuará durante los próximos meses. La combinación de drones de largo alcance, inteligencia en tiempo real y ataques selectivos contra infraestructuras críticas está redefiniendo el conflicto y demuestra que, en la guerra actual, el objetivo ya no es únicamente conquistar territorio, sino también desgastar la capacidad económica, logística e industrial del adversario.