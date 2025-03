Reino Unido contempla con horror lo que le ha pasado a este jubilado británico con okupas en España

Un hombre de 84 años de Birmingham, Kenneth Jobea, dice estar "agotado" tras cinco años de lucha para desalojar a una pareja inglesa que ocupaba ilegalmente su casa en España. Jobe compró la propiedad de 337.466 libras (400.000 euros) en la Costa del Sol con la idea de jubilarse allí en el futuro, y decidió ganar algo de dinero mientras tanto alquilándola a un expatriado llamado K. B. La casa se encuentra, en concreto, en la localidad de Mijas, Málaga.

Sin embargo, el okupa y su pareja no han pagado más de 42.183 libras (50.000 euros) de alquiler por la casa de tres habitaciones desde 2020, lo que ha dejado al Sr. Jobe "agotado" por sus esfuerzos por desalojarlos, según ha informado el medio británico Olive press.

La pareja también ha trasladado a sus dos hijos adultos a la residencia española, un hecho que no han revelado debido a la continua disputa legal entre ambas partes. Una sentencia que ordenaba el desalojo de la pareja y el cambio de cerraduras fue revocada en apelación en febrero, tras ser declarada vulnerable y en riesgo de quedarse sin hogar . Sin embargo, Jobe afirmó que "declarar pobreza" es un término típico de las okupas, término español que designa a los ocupantes ilegales de propiedades.

Para colmo, el hijo de Jobe falleció de cáncer el año pasado, por lo que hombre se siente aún más superado por su difícil situación. "Solo quiero entrar en mi casa", dijo el jubilado. "Cuando intento negociar, el okupa se niega rotundamente, es una persona muy desagradable", asegura. El propietario inicialmente presentó una orden de desalojo en 2020 después de que la familia dejara de pagar el alquiler de esta propiedad en Mijas.

"Me está agotando. No puedo creer que los tribunales le hayan dado la razón al okupa. No me queda mucho tiempo", dijo Jobe. "Me estoy desesperando. Me está hundiendo y me he gastado una fortuna en los asuntos legales de todo este proceso".

El agente inmobiliario Paul Stuart de Palm Estates, con sede en Birmingham (Reino Unido), la ciudad natal de Jobe, dijo que la familia que se ha instalado en la casa de Mijas de Jobe "está siguiendo la llamada biblia de los okupantes que les enseña cómo "eludir todas las leyes".