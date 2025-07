Roban al dueño de la vinoteca, toma medidas, llaman a la puerta y son veinte policías con una multaza

El dueño de un local de Palermo ha compartido su indignación ante la situación que le está tocando afrontar en su local. Todo comenzó con el robo de varias sombrillas que tenía en el exterior, momento en el que el hombre presentó una denuncia, que iba acompañada de imágenes de los autores del robo, que pudieron ser captados por una cámara de vigilancia, tal y como recoge el medio italiano ansa.

A pesar de que se lo comunicó a la policía y de que no era la primera vez que le ocurría, no obtuvo respuesta de las autoridades, por lo que decidió poner en marcha algunas medidas para prevenir posibles futuros robos, como anclar las sombrillas al suelo para que así los delincuentes no se las pudiesen llevar. Sin embargo, a pesar de que comprobó todas las restricciones urbanísticas que pudiese haber, la policía decidió imponerle una multa de nada menos que 9.000 euros, así como su correspondiente denuncia, lo que llevó a la frustración del dueño del local.

"Quienes como yo, deciden apostar por el centro histórico e invertir en Palermo, se quedan completamente solos", lamentó el hombre en declaraciones al medio citado. "Mientras reinaba la anarquía y nadie decía nada, nos vimos ante un despliegue de fuerza increíble. Lo revisaron todo: desde los contratos de los empleados hasta los permisos sanitarios y la autorización para ocupar terrenos públicos. Todo estaba en regla. Entonces vieron la sombrilla anclada en el suelo y nos multaron", agregó.

El hombre, cansado de la situación y de la vulnerabilidad a la que se ve expuesto en este aspecto, asegura que de vez en cuando tiene la tentación de "dejarlo todo". "Invertimos al 100% en este negocio familiar porque creíamos en el renacimiento del centro histórico, pero así se vuelve imposible", añadió el hombre, cuyo local se ha convertido en todo un referente en la zona para el movimiento LGTBIQ+ y otras organizaciones. "Al alcalde y a la policía quiero señalarles que llevamos meses pidiendo ayuda [...] y nos han dicho que busquemos la solución nosotros mismos. [...] Parece que la fuerza solo se usa contra los débiles", sentenció el hombre, quien lamenta que todos sus esfuerzos se vean frustrados por este tipo de situaciones.