Un suizo de 48 años construye un pueblo griego en miniatura en su jardín, con bar incluido: sus amigos suben fotos y cuelan que están de vacaciones

Michael Scherrer ha dedicado más de cuatro años a crear un parque temático en su casa, cuya última incorporación es una aldea inspirada en las islas griegas.

Lo que comenzó como una simple afición por la jardinería y la construcción, ha terminado convirtiéndose en un auténtico destino de vacaciones... sin salir de casa. Michael Scherrer, un creador de contenido suizo de 48 años que vive cerca del lago Constanza, ha transformado parte de su jardín en una aldea griega en miniatura, con calles empedradas, fachadas blancas, contraventanas azules y hasta un pequeño bar que recrea el ambiente de las islas del Egeo.

El resultado es tan realista que, según cuenta su creador, muchos de sus amigos publican fotografías en redes sociales y consiguen hacer creer a familiares y conocidos que están pasando unos días en Grecia, cuando en realidad se encuentran a pocos metros de su casa.

Más de un año de obras y permisos para levantar el pueblo



La construcción de esta pequeña aldea ocupó algo más de un año y supuso una inversión cercana a las 10.000 libras esterlinas (unos 11.600 euros). El proyecto, que ocupa unos 23 metros cuadrados, sufrió varios retrasos debido al mal tiempo y a la normativa urbanística suiza, que obligó a tramitar diferentes permisos antes de continuar con las obras.

Scherrer explica que la idea nació porque quería disponer de un espacio donde poder conversar con los visitantes de su parque temático. "Queríamos crear un lugar donde sentarnos a charlar con nuestros clientes y pensamos en un pueblo griego", explica en el diario inglés The Sun. La elección no fue casual: acababan de terminar otro complejo inspirado en un callejón de cuento y buscaban un escenario completamente distinto.

Un bar que hace sentir que estás en una isla griega



El elemento central del conjunto es un bar construido entre pequeñas casas de estilo mediterráneo. Según Scherrer, el objetivo era que cualquiera que entrara sintiera que había viajado a otro país. "Como es verano, cada vez que entro allí me siento transportado a otro lugar", asegura. "Intentamos diseñar el bar de manera que te sientas completamente inmerso en la aldea y realmente da la sensación de estar allí".

Esa ambientación ha dado pie a situaciones curiosas. Sus amigos aprovechan el escenario para hacerse fotografías que luego publican en redes sociales. "La gente realmente cree que están de vacaciones", comenta entre risas. Incluso recuerda el caso de su hermana, que compartió imágenes del lugar durante un fin de semana y, al volver al trabajo, varios compañeros le preguntaron cómo había sido su escapada.

Un proyecto que no deja de crecer



La aldea griega forma parte de un parque temático doméstico en el que Scherrer lleva trabajando más de cuatro años. Su intención es seguir ampliándolo. De hecho, ya estudia convertir una de las pequeñas casas en una habitación para invitados, de forma que familiares o visitantes puedan pasar la noche dentro del propio escenario.

Además, el creador ya ha desarrollado un jardín japonés con arces y elementos tradicionales y tiene previsto construir próximamente un pequeño pueblo de pescadores, que será la siguiente fase de un proyecto que continúa creciendo temporada tras temporada.

Mientras llega la primavera y retoma las obras, el pequeño pueblo griego permanecerá prácticamente intacto, convertido en un rincón donde el Mediterráneo parece haber encontrado un inesperado hogar... en el jardín de una vivienda suiza.