Sale con su detector y tropieza con un tesoro de 9.300 euros vinculado a uno de los últimos juicios por brujería

Un entusiasta de la detección de metales logró hallar en uno de sus paseos un anillo de oro del que fue el juez que llevó a cabo los últimos juicios por brujería en Inglaterra. La pieza, que pertenecía a Sir Richard Rainsford, un juez del siglo XVII, se encuentra valorada entre los 7.000 y 9.300 euros, según recoge la casa de subastas del Reino Unido Noonans Mayfair.

Fue hallada por Steve Pulley, un aficionado a buscar metales, en un campo de Northamptonshire, durante uno de sus paseos en enero de 2020. Según relata, la joya fue descubierta gracias al detector Minelab Equinox 800, el cual detectó una señal en el suelo. Tras excavar, el hombre halló el anillo dorado, el cual tenía en su diseño una calavera con varios huesos cruzados.

"Me sorprendió ver la imagen de una calavera y unos huesos en el anillo mirándome", afirma Pulley, que descubrió al fijarse con mayor detenimiento una inscripción en latín que indicaba el nombre y rango de su propietario: "Lord Chief Justice of the Royal Bench".

La pieza fue trasladada hasta el Museo de Northampton y al Museo Británico, sin embargo, tras ser estudiado, fue devuelto a su descubridor. La joya será subastada el próximo 26 de marzo de 2025. Las ganancias serán compartidas con el dueño de los terrenos donde se halló el anillo. "Con mi parte, espero irme de vacaciones para celebrar mi 70 cumpleaños", añade.