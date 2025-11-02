Sale a subasta el inodoro más valioso del mundo por un precio de salida superior a 8,5 millones de euros

"El inodoro más caro del mundo". La casa Sotheby's de Nueva York subasta en los próximos días un inodoro de 18 quilates fabricado con unos 100 kilos de oro puro. Esta pieza, bautizada con el nombre de América, se lanza con un precio inicial de 10 millones de dólares (8,6 millones de euros).

Tal y como informa el medio holandés Nos, se trata de una obra de arte del artista italiano Maurizio Cattelan, conocido por su Plátano con cinta adhesiva, una obra que alcanzó los 6 millones de dólares en una subasta el año pasado (5,1 millones de euros). Este artista hizo el inodoro de oro como una sátira sobre la riqueza excesiva en el mundo. No obstante, el aseo es totalmente funcional: "Lo que sea que comas, un almuerzo de 200 dólares o un perrito caliente de 2, los resultados son los mismos, en lo que respecta al baño", asegura el propio Cattelan.

En 2016, se hicieron dos versiones de América. La versión que se subastará es propiedad de un coleccionista desconocido. El oro de la obra de arte tiene un valor de 10 millones de euros, por lo que ese es el precio de salida. Sotheby's, en una información recogida por el medio, llama a la obra "un agudo comentario sobre el límite entre el arte y el valor material".

De este modo, y de acuerdo a la información difundida, la otra taza dorada fue noticia en todo el mundo en 2019, cuando fue robado del Palacio de Bienheim, donde se encontraba expuesta temporalmente desde el Museo Guggenheim de Nueva York. Esta pieza nunca fue encontrada y "probablemente se haya derretido".

Precisamente, lo que más llama la atención es que este váter podía ser usado públicamente cuando se encontraba expuesto en el muso neoyorquino. Más de 100,000 personas aprovecharon esta oportunidad, ya que podían utilizarlo hasta un máximo de tres minutos. En aquel momento, estaba custodiado por un guardia de seguridad.

Según el digital, Cattelan es conocido por sus obras de arte provocativas y satíricas. Entre otras cosas, hizo una figura de cera de un Adolf Hitler arrodillado en la que parece un niño desde atrás (es él). La escultura se exhibió en 2002 en el Museo Boijmans Van Beuningen.