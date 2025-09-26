Sancionado el conductor de un bus escolar por triplicar la tasa de alcohol llevando 12 menores a bordo

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Valencia de Alcántara (Cáceres) han detectado este pasado jueves, día 25, al conductor de un autobús de transporte escolar que se encontraba realizando una ruta de transporte con 12 menores a bordo, y que triplicaba la tasa máxima de alcohol permitida.

Durante un control de seguridad ciudadana, establecido en una vía de comunicación situada en la comarca cacereña de Sierra de San Pedro, los agentes han dado el alto al autobús, verificando la documentación del vehículo y de su conductor.

Ante la sospecha de que éste pudiera haber consumido bebidas alcohólicas, fue sometido a la prueba de alcoholemia, con un alcoholímetro de muestreo, y arrojó un resultado que triplicaba la tasa máxima permitida.

Los agentes solicitaron la presencia de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Cáceres, que le sometieron a la prueba en un etilómetro evidencial (precisión), y que arrojó finalmente un resultado positivo en alcohol, por lo que le formularon un boletín de denuncia al artículo 20 del Reglamento General de Circulación sancionado con 1.000 euros y una detracción de seis puntos del permiso de conducir. Asimismo, se le sometió a la prueba de drogas que dio resultado negativo, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Al ser final de ruta los menores fueron recogidos por sus tutores y el vehículo quedó inmovilizado hasta la llegada de otro conductor que se hizo cargo del autobús.

La Guardia Civil recuerda a los usuarios de la vía la peligrosidad y el riesgo que entrañan estas conductas, especialmente en el transporte escolar, e insiste en la importancia de no consumir alcohol ni drogas al volante.